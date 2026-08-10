Defensa de Cristian Arguedas presentó un ‘habeas corpus’ por traslado a Máxima Seguridad

El abogado penalista Cristian Arguedas Arguedas cumple seis meses de prisión prevenvita. El 13 de agosto se celebrará la audiencia de apelación en que la defensa buscará que se cambie esa medida cautelar.

La defensa del abogado Cristian Arguedas interpuso un recurso de ‘habeas corpus’ ante la Sala Constitucional contra la Dirección General de Adaptación Social, al alegar que su traslado al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada en La Reforma, conocido como Máxima Seguridad, no obedeció a una valoración técnica, objetiva e individualizada.

Su representante, el abogado penalista Federico Campos, alega que este traslado se habría sustentado en “fuentes abiertas”, es decir, publicaciones en prensa y redes sociales que lo vinculaban al Caso Riverside y a la organización de Pecho de Rata, algo que la defensa califica de “totalmente falso”.

El recurso, que está en trámite, fue presentado el 3 de agosto y en él se señala que Arguedas es una persona sin antecedentes penales, tampoco representa un riesgo de fuga, de violencia institucional y tampoco figura como imputado en el Caso Riverside.

El habeas corpus también cuestiona el uso de uniforme anaranjado, esposas y la difusión de imágenes de Arguedas en esas condiciones en distintos medios de comunicación, al considerar que ello vulnera “su dignidad, presunción de inocencia y los principios de igualdad y proporcionalidad”.

Entre las peticiones planteadas en el recurso figuran la reubicación inmediata de Arguedas a un régimen de menor contención conforme a una evaluación técnica individual, la suspensión del uniforme anaranjado y de medidas de sujeción “no estrictamente necesarias, tales como cadenas y esposas”, así como la identificación de las autoridades responsables de la decisión y los criterios técnicos y legales que la sustentaron.

Arguedas, penalista y excandidato a procurador de la República, impulsado por el expresidente Rodrigo Chaves, fue detenido el 1.° de agosto por agentes del OIJ por orden de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Enfrenta una investigación por presunta procuración de impunidad en el expediente 26-72-033-PE, donde figura como presunto intermediario entre una jueza y el abogado defensor de los hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, en el Caso Riverside.

El litigante, quien representó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez en la causa conocida como Reaseguros de la cual fue absuelto, cumple seis meses de prisión preventiva.

La audiencia de apelación contra esa medida cautelar se celebrará el próximo 13 de agosto a las 8 a. m. ante el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José.