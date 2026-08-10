Sucesos

Defensa de Cristian Arguedas presentó un ‘habeas corpus’ por traslado a Máxima Seguridad

En el recurso se plantea que decisión se basó en ‘fuentes abiertas’ como redes sociales

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Por Christian Montero
El abogado Cristian Arguedas Arguedas, fue designado por el Gobierno como la persona que ocupará el cargo de Procurador General de la República. Este nombramiento todavía debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa
El abogado penalista Cristian Arguedas Arguedas cumple seis meses de prisión prevenvita. El 13 de agosto se celebrará la audiencia de apelación en que la defensa buscará que se cambie esa medida cautelar. (Tomada del Facebook de Cristian Arguedas)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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