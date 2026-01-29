Debates de Teletica y Trivisión: candidatos, hora exacta y dónde verlos

La noche de este jueves será el último escenario de debates antes de que el electorado acuda a las urnas el domingo 1.º de febrero. A partir de las 7 p. m. iniciará la transmisión en vivo del debate de Teletica, uno de los espacios con mayor audiencia en campañas electorales recientes. A esa misma hora, se transmitirá el encuentro organizado por Trivisión, el cual fue pregrabado el 21 de enero.

El debate convocado por Teletica se podrá sintonizar por Canal 7, teletica.com (incluida la señal de LESCO), Teletica Radio 91.5 FM y TD+.

Los candidatos a quienes se les extendió una invitación y confirmaron su participación en este foro político son Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); José Aguilar Berrocal, del partido Avanza; y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La candidata chavista Laura Fernández rechazó la invitación a este espacio.

A la misma hora se podrá sintonizar el debate de Trivisión por su señal televisiva y por las redes sociales. El canal específico dependerá de la empresa cablera, por lo que se recomienda a las personas interesadas consultar la guía de programación de su proveedor.

En este espacio sí participará Fernández, en compañía de Ariel Robles; Natalia Díaz, del partido Unidos Podemos; Fabricio Alvarado, del partido Nueva República; y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista.

Trivisión repetirá la transmisión de este debate el viernes a las 7 a. m. y a las 3 p. m. a través de sus plataformas.