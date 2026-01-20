Debate UCR: 16 de los 20 candidatos presidenciales se congregan para presentar sus propuestas

La Universidad de Costa Rica (UCR) convoca este lunes al debate a 16 de los 20 candidatos que aspiran a la presidencia de la República en las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.

Solo tres candidatos declinaron la invitación. Se trata de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; y Luis Amador, del Partido Integración Nacional. Eliécer Feinzaig Mintz, del partido Progreso Social Democrático, canceló a último momento. El candidato Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (ACR1), se presentó pasadas las 6:15 p. m.

El intercambio se transmite por Canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales. El debate versará entorno a tres temáticas: la educación pública y la equidad; la seguridad social y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y la seguridad ciudadana y la convivencia democrática.

Siga en este enlace los detalles de este debate, según el seguimiento hecho por un equipo de La Nación en tiempo real.

6:19 p. m. Inicia la primera ronda de preguntas Copiado!

Estudiantes harán las preguntas aleatorias durante la primera ronda de preguntas del debate de la UCR.

¿Cómo reduciría las listas de espera en la Caja?

Natalia Díaz: La candidata propone atraer médicos especialistas que se han ido al sector privado para pagar las jornadas de producción. Agrega que es necesario ampliar la jornada de atención desde las 4 p. m. y hasta las 10 pm. Eventualmente, dice, se peude extender de 10 p. m. a las 6 a. m.

¿Qué acciones propone para afrontar el déficit de médicos especialistas?

Ronny Castillo: El candidato propone equiparar a los médicos antiguos al salario global, así como mejorar la tecnología e introducir la medicina regenerativa.

¿Qué estrategias propone para atender, bajo principios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad, la billonaria deuda del Estado con la Caja?

José Aguilar Berrocal: Aguilar propone buscar un tercero creíble que medie entre la Caja y el Ministerio de Hacienda para conocer el monto preciso que de debe atender. Habiendo resulto esto, dice, hay que pagarle a la Caja. Propone dinamismo económico para obtener mayores cotizaciones y utilizar el oro en Crucitas para pagar la deuda con la Caja y las pensiones.

¿Planea llevar a cabo una reforma de ley para disminuir la restricción presupuestaria para las universidades?

Marco Rodríguez: El candidato está de acuerdo con revisar la regla fiscal. Propone negociar en la Asambela Legislativa las mejore condiciones para los estudiantes. Planea alcanzar el 8% para educación que establece la Constitución Política.

¿Qué medida propone para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas?

Douglas Caamaño: Afirma que la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) debe desaparecer por ineficiencia estatal. Propone trabajar con las direcciones del MEP para atacar de manera regional cada una de las órdenes sanitarias.

¿Cuáles mecanismos propone para asegurar el presupuesto para educación según lo exige la ley?

Caludia Dobles: Afirma que han dispuesto un gran acuerdo nacional por la educación, con un aumento presupuestario para los próximos 4 años, 1,16%. Priorizando comedores, transporte escolar y fortaleciendo becas, recuperando 115000 de avancemos y 10000 becas más.

6:14 p. m. Dos candidatos no se presentaron al debate Copiado!

Yanancy Noguera, moderadora del debate de la UCR anunció que el candidato Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Progreso Social Democrático canceló su participación en el debate. Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (ACR1), no se había presentado a las 6:15 p. m.

6:00 p. m. Inicia el debate en el aula magna de la UCR Copiado!

A las 6 p. m. de este lunes dio inicio el debate de la UCR con 15 candidatos a la presidencia. Yanacy Noguera, presidenta del Colegio del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) moderará el intercambio de ideas durante la noche.

El rector de la casa de enseñanza, Carlos Araya Leando, tomó el micrófono para brindar unas palabras antes del inicio del debate. Araya indicó que el país está a las puertas de elecciones “trascendentales”. Asimismo, agregó que la democracia se construye en espacios de diálogo antes de las urnas.

“Hoy la Universidad de Costa Rica convoca a este debate desde una convicción profunda de que el estado social de derecho, construido por generaciones de costarricenses merece ser defendido, respetado y fortalecido con responsabilidad histórica”, afirmó.