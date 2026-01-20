EN VIVO

Debate UCR: 16 de los 20 candidatos presidenciales se congregan para presentar sus propuestas

Votantes podrán escuchar las ideas de los candidatos desde el campus central de la UCR, en Montes de Oca

Por Natalia Vargas
La Universidad de Costa Rica (UCR) convoca este lunes al debate a 16 de los 20 candidatos que aspiran a la presidencia de la República en las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.








