Cuarto sospechoso de asesinar a europeos en Quepos dispuso de los cuerpos, dice OIJ

Con esta detención, las autoridades dan por completado el grupo de cuatro personas que, según el OIJ, habrían participado en el crimen.

Por Christian Montero
Bryan López Villalobos, alias Vampi, es sospechoso de participar en el homicidio de una pareja de europeos en Quepos.
Bryan López Villalobos, alias Vampi, es sospechoso de participar en el homicidio de una pareja de europeos en Quepos. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)







