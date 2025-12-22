Cuarto sospechoso de asesinar a europeos en Quepos dispuso de los cuerpos, dice OIJ

Bryan López Villalobos, alias Vampi, es sospechoso de participar en el homicidio de una pareja de europeos en Quepos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuarto sospechoso detenido por el asesinato de una pareja de europeos en Quepos tuvo una participación directa, relevante e importante en los hechos.

Así lo indicó Michael Soto, director adjunto del OIJ, al referirse a la captura de Bryan López Villalobos, alias Vampi, detenido la tarde del viernes 19 de diciembre en Turrialba.

El hombre figura como sospechoso del homicidio del ciudadano alemán Ruediger Schickhaus, de 60 años, y su esposa, la austriaca Manuela Daxer, de 57, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una finca de la comunidad de Cerros, en Quepos, el pasado 23 de setiembre.

“Él participó directamente en la muerte, en la disposición de los cuerpos y en sacar algunos artículos de la casa”, afirmó Soto. El jerarca confirmó además que López Villalobos cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y tráfico local de drogas.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso estuvo presente durante el asesinato de la pareja, participó activamente en las muertes y posteriormente colaboró en la disposición de los cuerpos en el sitio donde fueron localizados semanas después.

Asimismo, formó parte del grupo que sustrajo varios artículos de la vivienda de las víctimas, entre ellos un vehículo tipo pick up.

Con esta detención, las autoridades dan por completado el grupo de cuatro personas que, según el OIJ, habrían participado en el crimen.

“La idea era que en los allanamientos realizados semanas atrás detenerlos a todos; estaba pendiente este sujeto y ya con esto los involucrados directos y materiales del evento están detenidos y procesados ante las autoridades judiciales correspondientes”, señaló Soto.

Alias Vampi, fue detenido el viernes 19 de diciembre en Turrialba. (OIJ/OIJ)

Los otros imputados en la causa son un costarricense de 31 años de apellido Elizondo, dedicado a bienes raíces; una mujer de 33 años, de origen colombiano y naturalizada costarricense, de apellido Rubio; y un barbero de 25 años apellidado Sanabria, quien habría colaborado con la pareja.

El director adjunto del OIJ reiteró que el móvil del crimen fue el robo. “Sin duda alguna ese es el móvil, por cómo se dispuso la escena, por cómo los ubicaron a ellos, por los artículos que se llevaron y por lo que hicieron con estos artículos”, indicó.

Según la investigación, los sospechosos habrían simulado interés en comprar la finca que la pareja extranjera tenía a la venta por un monto de $1.000.000. Aprovechando que los cabecillas administraban una página de bienes raíces, lograron ganarse la confianza de las víctimas para ingresar a la propiedad.

El Juzgado Penal de Quepos impuso durante el fin de semana la medida de prisión preventiva contra López Villalobos, la cual vence en abril de 2026. La misma medida rige para los otros tres imputados, mientras se define la fecha de la audiencia preliminar.