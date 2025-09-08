¿Cuánto cuesta cruzar por un punto ciego en la frontera norte? La Policía detuvo a dos sospechosos de tráfico de personas

La Policía de Fronteras dejó a los sospechosos bajo las órdenes de la Fiscalía.

Dos sospechosos de traficar migrantes fueron detenidos en tres días en la frontera con Nicaragua, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

El primer caso ocurrió el sábado, en Las Tablillas de Los Chiles, donde la Policía de Fronteras aprehendió a un hombre de apellido Robles, nicaragüense en condición migratorio irregular, quien guiaba por un punto ciego a dos compatriotas suyos, a quienes les habría cobrado ¢10.000 para llevarlos desde la terminal de autobuses de Las Tablillas hasta la frontera, a fin de que salieran hacia Nicaragua.

Un arresto similar ocurrió la mañana de este lunes, pues los oficiales detectaron, en el mismo sitio, a un nicaragüense residente de apellido Sandoval guiando a cuatro coterráneos suyos en condición migratoria irregular, a quienes llevaba por un punto no habilitado a cambio de una suma de dinero no determinada para llevarlos hasta la frontera norte.

En ambos casos, los detenidos quedaron bajo las órdenes de la Fiscalía de Los Chiles. Se exponen a penas que van desde los dos hasta los seis años de cárcel, pena que puede oscilar entre los tres y ocho años si el delito se califica como agravado.

Entre tanto, los migrantes fueron presentados en calidad de testigos ante la Fiscalía, tras lo cual fueron entregado a la Policía de Migración para ser devueltos a Nicaragua.

De esta forma, la Policía de Fronteras suma 19 personas detenidas por tráfico ilícito de migrantes, solo en Los Chiles, en lo que va del 2025.