¿Cuándo iniciarán las lluvias en el Valle Central en 2026? Esto dice el IMN

Las lluvias en el Valle Central comenzarán a mediados de mayo y no serán constantes al inicio.

El inicio de la época lluviosa en el Valle Central, clave para actividades agrícolas y abastecimiento de agua, se atrasará en 2026. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que el arranque de las lluvias ocurrirá aproximadamente 15 días después de lo habitual.

En el Valle Central, el inicio de la época lluviosa se ubicaría entre el 14 y el 23 de mayo.

Fechas de inicio de la época de lluvias por zona (IMN/IMN)

El informe advierte que las primeras lluvias serán irregulares y poco constantes, por lo que la temporada no se consolidará de inmediato tras los primeros aguaceros.

Además, el pronóstico indica un aumento generalizado de las temperaturas en el país, con incrementos que oscilan entre +0,25 °C y +1,0 °C según la región. Las condiciones más cálidas se concentrarían principalmente en el Pacífico Sur, el Valle Central y sectores de la zona norte, donde el calor se percibirá con mayor intensidad durante el trimestre analizado.