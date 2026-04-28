Sucesos

¿Cuándo iniciarán las lluvias en el Valle Central en 2026? Esto dice el IMN

Conozca cuándo comenzarán y cómo será el comportamiento de la época lluviosa, según el IMN

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
Las lluvias en el Valle Central comenzarán a mediados de mayo y no serán constantes al inicio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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