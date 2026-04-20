¿Cuándo iniciarán las lluvias en el Valle Central en 2026? Esto dice el IMN

El Valle Central tendrá un inicio variable de lluvias en 2026, con menos precipitaciones y posible influencia de El Niño.

El inicio de la época lluviosa en el Valle Central durante 2026 se dará entre el 29 de abril y el 8 de mayo, según la perspectiva climática del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El arranque no será uniforme y presentará variaciones en los primeros días.

De acuerdo con la proyección del IMN, presentada por la meteoróloga Karina Hernández Espinoza, las primeras lluvias podrían registrarse dentro de ese rango de fechas, aunque sin consolidar de inmediato el patrón típico de la temporada.

El inicio de la temporada en todo el país se dará entre abril y mayo, como es habitual, aunque con cambios en la frecuencia e intensidad de las lluvias.

Las condiciones más marcadas se presentarían hacia el cierre del periodo lluvioso. Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre, la reducción en las precipitaciones podría alcanzar hasta un 30% en esta región.

Además, la influencia del fenómeno El Niño contribuirá a una menor cantidad de lluvias y a una distribución irregular de las precipitaciones en el Valle Central.

El IMN también prevé una menor actividad ciclónica, lo que limitará el ingreso de sistemas que usualmente aportan lluvias al país durante la temporada.

En términos de temperatura, la región registrará un aumento en los valores promedio, lo que reforzará las condiciones más secas previstas para 2026.