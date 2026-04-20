Sucesos

¿Cuándo iniciarán las lluvias en el Valle Central en 2026? Esto dice el IMN

Conozca qué fechas se manejan y cómo será el comportamiento durante la temporada

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Por Silvia Ureña Corrales
Fuerte aguacero y neblina en la General Cañas
El Valle Central tendrá un inicio variable de lluvias en 2026, con menos precipitaciones y posible influencia de El Niño. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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