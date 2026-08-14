Sucesos

Cuadraciclo cae a precipicio en Cartago: dos hombres resultan heridos

Accidente ocurrió este viernes en horas de la madrugada

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Por Cristian Mora
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Cruz Roja movilizó unidades de atención y rescate para atender a dos hombres accidentados en Navarro del Muñeco, Cartago.







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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