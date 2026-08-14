Cuadraciclo cae a precipicio en Cartago: dos hombres resultan heridos

Cruz Roja movilizó unidades de atención y rescate para atender a dos hombres accidentados en Navarro del Muñeco, Cartago.

Dos hombres resultaron heridos la mañana de este viernes luego de que un cuadraciclo cayera a un precipicio en el sector de Navarro del Muñeco, Cartago.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta a las 1:40 a.m. y se desplazó al lugar.

Al llegar, los socorristas encontraron a uno de los hombres sobre la vía pública y al otro en un precipicio de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Debido a las condiciones del sitio, los cruzrojistas realizaron labores de rescate para llegar hasta al segundo paciente y trasladarlo hasta una zona segura.

Posteriormente, ambos hombres fueron llevados al Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago. Uno fue trasladado en condición crítica y el otro en condición urgente.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre los motivos del accidente ni las identidades de las personas.