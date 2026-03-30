Sucesos

Cruz Roja reporta ocho fallecidos en primeras horas del operativo de Semana Mayor 2026

Accidentes de tránsito suman cinco víctimas fatales, mientras que Limón encabeza atenciones regionales; precisó entidad

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Por Juan Fernando Lara Salas
Autoridades buscan a joven desaparecido en Jacó hace una semana.
Socorristas de la Cruz Roja patrullan una playa como parte del operativo preventivo de la Semana Mayor 2026. La Benemérita institución mantiene un despliegue masivo en las principales playas para garantizar la seguridad de los vacacionistas y responder de inmediato ante emergencias acuáticas (imagen ilustrativa). (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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