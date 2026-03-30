Cruz Roja reporta ocho fallecidos en primeras horas del operativo de Semana Mayor 2026

Socorristas de la Cruz Roja patrullan una playa como parte del operativo preventivo de la Semana Mayor 2026. La Benemérita institución mantiene un despliegue masivo en las principales playas para garantizar la seguridad de los vacacionistas y responder de inmediato ante emergencias acuáticas (imagen ilustrativa).

La Cruz Roja Costarricense elevó este domingo a ocho las personas fallecidas en las primeras horas del Operativo Semana Mayor 2026. Los datos muestran que los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de luto en las carreteras del país.

Marino Gómez, jefe de Respuesta a Desastres de la institución Benemérita, detalló que de los ocho fallecidos registrados, cinco perdieron la vida en accidentes viales. Un reporte previo este sábado, cifró en cuatro las muertes.

Las otras causas de muerte incluyen un caso por arma de fuego y dos incidentes catalogados como “otras emergencias”.

Durante este primer corte de atención, las emergencias acuáticas y traumáticas no registraron víctimas fatales, según el balance oficial actualizado este domingo a las 4 p. m.

En total, los socorristas han brindado asistencia médica a 115 personas heridas en los distintos puestos de auxilio. Gómez confirmó que 81 de estos pacientes requirieron traslado a centros hospitalarios, mientras que 53 personas fueron ingresadas en condición crítica.

“Nuestro personal está desplegado en todo el territorio nacional, y el reporte por región nos indica que Limón ha sido la zona con mayor volumen de atenciones, sumando 28 traslados”, explicó Gómez.

A la provincia caribeña le siguen Puntarenas con 12 casos, y Heredia y Guanacaste con seis traslados cada una.

El informe también destaca que los cruzrojistas han atendido 40 emergencias vinculadas a accidentes de tránsito y 20 incidentes tipificados como “otras emergencias”.

Además, los equipos especializados han intervenido en una emergencia acuática y otra en montaña.

Despliegue preventivo

Paralelamente a las labores de rescate, la Cruz Roja intensificó sus labores de prevención.

Gómez informó que se han realizado más de 137 prevenciones en playas, carreteras y sitios de recreación, en un esfuerzo por reducir los factores de riesgo entre los vacacionistas.

El jerarca recordó que para este operativo el despliegue es masivo: más de 500 cruzrojistas, apoyados por más de 150 vehículos de emergencia, están operativos en una red de 100 puestos instalados estratégicamente en los puntos de mayor afluencia de personas.

Al cierre de este reporte, la Cruz Roja Costarricense también contabilizaba un total de 1.165 atenciones regulares, un dato que refleja la alta demanda de servicios durante el inicio de esta semana de descanso.

La institución mantendrá el operativo con máxima alerta hasta el próximo Domingo de Resurrección.