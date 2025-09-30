Sucesos

Cruz Roja reporta más de 40 incidentes por lluvia en San Ramón

Aguaceros provocaron anegamientos en viviendas y un bus en el cantón alajuelense

Por Christian Montero
La Cruz Roja atendió este lunes 29 de setiembre, más de 40 incidentes provocados por las lluvias en diversas comunidades de San Ramón de Alajuela.
