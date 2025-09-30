Cruz Roja reporta más de 40 incidentes por lluvia en San Ramón

La Cruz Roja atendió este lunes 29 de setiembre, más de 40 incidentes provocados por las lluvias en diversas comunidades de San Ramón de Alajuela.

Los fuertes aguaceros que cayeron durante la tarde de este lunes en el cantón de San Ramón de Alajuela, pusieron a correr a miembros de la Cruz Roja.

La atención de emergencias asociadas a las fuertes precipitaciones en zonas como San Isidro y Santiago se inició cerca de las 4 p.m. En la primera comunidad se reportó la inundación de un bus que obligó a los socorristas a rescatar al conductor.

“Paralelamente y en ese mismo punto, varias viviendas se vieron afectadas por estas inundaciones, por lo cual son evacuados los niños y los adultos mayores y las demás personas son informadas de la situación”, explicó el cruzrojista Samir Arce.

En la localidad de Santiago se reportó la afectación a un vivienda debido a un deslizamiento, ese punto fue evacuada una persona a quien trasladaron al Hospital Carlos Valverde de San Ramón, en condición estable.

Durante el fin de semana, los aguaceros provocaron inundaciones en casas de las comunidades de Bella Vista, Valle Verde y otras zonas de Puntarenas, lo que obligó al traslado de 300 personas hacia un albergue que se habilitó en la escuela de Riojalandia.

Búsqueda de menor

También en horas de la tarde, la Cruz Roja recibió un reporte de un menor que habría caído a un río en Heredia; no obstante, dicha situación fue descartada.

La búsqueda que se mantiene activa es la del pequeño Leandro Mangas, un niño de cinco años quien la tarde del viernes 26 de setiembre cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

La tarde de este lunes las labores de rastreo en el río Torres fueron suspendidas debido a las fuertes aguaceros que afectaron al Valle Central.

El operativo para tratar de ubicar el cuerpo del menor reiniciarán la mañana de este martes.