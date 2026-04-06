Cruz Roja halla cuerpo de menor de 17 años arrastrado por corriente de resaca en playa Bejuco

Equipos de rescate mantuvieron el sábado un operativo de búsqueda en playa Bejuco tras la desaparición de un menor arrastrado por una corriente. Este domingo fue localizado su cuerpo.

El cuerpo de un menor de 17 años, quien fue reportado como desaparecido desde la tarde del sábado tras ser arrastrado por una corriente de resaca en playa Bejuco, en Parrita de Puntarenas, fue localizado la tarde de este domingo, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado minutos antes de la 1 p.m. del sábado, lo que movilizó de inmediato a unidades de emergencia hacia la zona.

A su llegada, cruzrojistas ubicados en un puesto de vigilancia cercano confirmaron que el joven había sido arrastrado por una corriente de resaca y no había sido localizado.

Ante la situación, se desplegó un operativo de búsqueda activa que incluyó cinco vehículos de emergencia, una patrulla terrestre, cerca de 10 rescatistas y el apoyo de drones para rastreo aéreo.

El hallazgo se confirmó poco antes de las 6 p.m. de este domingo.

Pablo García, subdirector nacional de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja, detalló que la ubicación del cuerpo fue posible gracias al aviso de una embarcación pesquera.

La Cruz Roja Costarricense logró ubicarlo en el sector de Parrita, donde una de sus patrullas logra localizar al desaparecido gracias a una llamada de una lancha pesquera desde la cual se divisó un cuerpo en el sector de Esterillos Este, en Parrita, a unos 5 kilómetros de playa Bejuco.

“Logramos despachar nuestras unidades de primera respuesta y localizarlo; confirmamos la identidad del desaparecido y su cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes”, explicó García.

Las autoridades indicaron que, además, se reportó la localización de otro cuerpo en playa Esterillos, también en el cantón de Parrita, situación que se mantiene bajo investigación.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.