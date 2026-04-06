Sucesos

Cruz Roja halla cuerpo de menor de 17 años arrastrado por corriente de resaca en playa Bejuco

Localizado cuerpo de menor desaparecido el sábado por corriente resaca en playa Bejuco tras operativo de búsqueda en Parrita

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Por Juan Fernando Lara Salas
Equipos de rescate mantienen este sábado un operativo de búsqueda en playa Bejuco tras la desaparición de un menor arrastrado por una corriente.
Equipos de rescate mantuvieron el sábado un operativo de búsqueda en playa Bejuco tras la desaparición de un menor arrastrado por una corriente. Este domingo fue localizado su cuerpo. (Cruz Roja/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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