Cruz Roja halla cuerpo de hombre en vía pública en Alajuela

El cuerpo de un hombre de 57 años y de apellido Porras fue encontrado sin vida, la noche de este miércoles, en el barrio San José de Alajuela, según confirmó la Benemérita Cruz Roja Costarricense.

El aviso ingresó a las 9:27 p. m. y movilizó a una unidad de soporte básico. Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas ubicaron el cuerpo en la vía pública y lo declararon fallecido.

Por ahora se desconocen las causas del deceso, pero, según la información preliminar, el hombre estaba en ese sector cuando habría sufrido un desvanecimiento.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisaron que el hombre no presentaba heridas de consideración cuando fue hallado.

La escena quedó a cargo de los agentes de la Policía Judicial, quienes continuarán las diligencias para determinar las causas específicas del fallecimiento, mediante una autopsia.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado a las 7:46 a. m. con información suministrada por el OIJ.