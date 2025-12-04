Sucesos

Cruz Roja halla cuerpo de hombre en vía pública en Alajuela

Autoridades investigan las causas del deceso. Víctima fue identificada como de apellido Porras, de 57 años

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El violento choque se dio entre dos carros en San Nicolás de Cartago. Foto Cruz Roja.
La Cruz Roja confirmó el hallazgo de un hombre sin vida en una vía pública en San José de Alajuela (imagen ilustrativa). Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hallazgo de cuerpoHombre sin vidaSan José de AlajuelaCruz Roja
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.