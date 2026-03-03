Cruz Roja encuentra cuerpo de hombre desaparecido tras accidente acuático en Jacó

Personal de la Cruz Roja, Servicio Nacional de Guardacostas y familiares mantuvieron la búsqueda del hombre durante tres días en Jacó.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que permanecía desaparecido tras un accidente acuático en Jacó.

Según el reporte preliminar, el cuerpo fue localizado alrededor de las 8:25 p. m. de este lunes 2 de marzo.

“Familiares confirman que se trata de la misma persona, un hombre adulto”, indicó el informe de la institución

La víctima se encontraba desaparecida desde el pasado viernes 27 de febrero, cuando el sistema de emergencias 9-1-1 recibió la alerta sobre el incidente. En esa ocasión, la Cruz Roja desplazó dos unidades al sitio y confirmó que dos hombres adultos fueron arrastrados por la corriente.

Los rescatistas lograron extraer a uno de ellos y trasladarlo a la clínica de Jacó en condición urgente; sin embargo, el segundo hombre no pudo ser localizado en ese momento y fue reportado como desaparecido.

Las autoridades mantuvieron operativos de búsqueda por mar y tierra durante tres días consecutivos, en un esfuerzo conjunto entre la Cruz Roja, el Servicio Nacional de Guardacostas y familiares de la víctima. Por el momento, se desconocen la identidad y edad del fallecido.