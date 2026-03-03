Sucesos

Cruz Roja encuentra cuerpo de hombre desaparecido tras accidente acuático en Jacó

El hombre había sido arrastrado por la corriente el viernes 27 de febrero

Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja, Servicio Nacional de Guardacostas y familiares mantuvieron la búsqueda del hombre durante tres días en Jacó.
Personal de la Cruz Roja, Servicio Nacional de Guardacostas y familiares mantuvieron la búsqueda del hombre durante tres días en Jacó. (Cruz Roja/Cruz Roja)







