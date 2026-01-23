Cruz Roja encuentra a hombre arrastrado por el río Tiribí; contaminación del cauce dificultó la extracción

El cuerpo de un hombre fue extraído del río Tiribí.

Luego de dos días de búsqueda, la Cruz Roja Costarricense halló, la mañana de este viernes, al hombre que fue arrastrado por la corriente luego de caer al río Tiribí, entre La Carpio y Pavas, desde el miércoles.

El cruzrojista Minyar Coyado explicó que el caudal del río y el grado de contaminación de sus aguas dificultaron la búsqueda; sin embargo, esta mañana lograron avistar el cuerpo en la zona donde se realizaba el operativo.

Para la extracción, afirmó, fue necesario utilizar equipo especializado y, aun con los implementos profesionales, el riesgo para los socorristas era importante. A eso de las 8 a. m., la Cruz Roja confirmó que el operativo culminó exitoso.

En el sitio trabajaron por dos días al menos 10 socorristas, un vehículo de rescate, una unidad de soporte avanzado y un vehículo operativo.

El río Tiribí se extiende desde Tres Ríos, atraviesa Tirrases y llega hasta Pavas, recorriendo distintos barrios del sur de San José, como Desamparados, Alajuelita, 15 de Setiembre y los Hatillos.