Cruz Roja confirma que no hubo accidente en un restaurante de Pizza Hut y explica el motivo de la confusión

La explosión de un horno en un restaurante dejó a un hombre con graves heridas la noche del sábado. La Cruz Roja aclaró la ubicación real del accidente

Por Natalia Vargas
La mañana de este sábado, la Cruz Roja Costarricense reportó la explosión de un horno en Pizza Hut de Tibás. El accidente dejó a una persona herida de gravedad. La cadena de comidas desmintió los hechos poco después y La Cruz Roja Costarricense explicó el motivo que llevó a la confusión.
Pizza Hut aclaró que el accidente no ocurrió en ninguno de sus locales y que los restaurantes operan con normalidad.







