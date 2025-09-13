Cruz Roja confirma que no hubo accidente en un restaurante de Pizza Hut y explica el motivo de la confusión

Pizza Hut aclaró que el accidente no ocurrió en ninguno de sus locales y que los restaurantes operan con normalidad.

La mañana de este sábado, la Cruz Roja Costarricense reportó la explosión de un horno industrial en un restaurante en Tibás. Los hechos, afirma el comunicado, dejaron a una persona de aproximadamente 40 años con severas quemaduras.

Inicialmente, la institución indicó que se trataba del restaurante Pizza Hut, en dicha localidad. Sin embargo, la cadena desmintió la información.

“No ha ocurrido ningún incidente de ese tipo y todos nuestros restaurantes operan con total normalidad”, escribió Esteban Gutiérrez, presidente ejecutivo de Pizza Hut.

A las 12:05 p. m., el departamento de prensa de la Cruz Roja confirmó que hubo incidente alguno en Pizza Hut y explicó el motivo de la confusión. Todo se debió a un error en una letra en el nombre consignado en el reporte del cuerpo de socorro.

“En relación con la información que les compartimos esta mañana sobre la atención de una persona con quemaduras en la zona de Llorente, queremos aclarar que, por un error involuntario de redacción, se consignó de forma incorrecta el nombre del establecimiento”, aclaró la Cruz Roja.

“El incidente ocurrió en un local llamado Pizza Hub y no en un restaurante de la cadena Pizza Hut”, indicó.

El herido en dicho establecimiento quedó en condición crítica tras la explosión del horno, con graves quemaduras en el rostro y el cuello. Luego de ser atendido por los socorristas, fue trasladado de urgencia al Hospital México.