Sucesos

Cruz Roja busca a hombre desaparecido en playa Moín tras rescatar a su hijo

Hombre desaparecido en playa Moín ingresó al mar para rescatar a su hijo y habría sido arrastrado por la corriente

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Socorristas de la Cruz Roja Costarricense en labores de búsqueda en playa Moín, frente al muelle de APM Terminals, este viernes tras la desaparición de un hombre en el mar. Fotografía:
Socorristas de la Cruz Roja Costarricense en labores de búsqueda en playa Moín, frente al muelle de APM Terminals, este viernes tras la desaparición de un hombre en el mar. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Playa MoínDesaparecidoRescate acuático LimónCruz Roja Costarricense
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.