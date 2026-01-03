Cruz Roja busca a hombre desaparecido en playa Moín tras rescatar a su hijo

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense en labores de búsqueda en playa Moín, frente al muelle de APM Terminals, este viernes tras la desaparición de un hombre en el mar. Fotografía:

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense mantienen desde la tarde un operativo de búsqueda en la playa Moín, en Limón, luego de que un hombre adulto desapareciera en el mar frente al muelle de APM Terminals, este viernes 2 de enero.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia se originó tras una alerta que indicaba que cuatro menores de edad presentaban dificultades para salir del agua mientras disfrutaban de la playa.

Ante la situación, un hombre —padre de uno de los menores— ingresó al mar para auxiliarlo y a los otros menores, quienes sí lograron salir.

Según información confirmada por las autoridades, el adulto, de entre 35 y 40 años, logró poner a salvo a su hijo; sin embargo, no tuvo fuerzas suficientes para regresar a la orilla y desapareció en las profundidades del mar, de acuerdo con testigos en el lugar.

Socorristas del Comité de la Cruz Roja de Limón iniciaron labores de búsqueda aproximadamente 25 minutos después del reporte inicial.

En el operativo participan especialistas en rescate acuático, quienes trabajan en coordinación con lugareños y utilizan jet skis para rastrear la zona.

Hasta el momento, la persona no ha sido ubicada.

Testigos indicaron que el hombre habría sido arrastrado rápidamente por la corriente, lo que complicó las labores de rescate.

Las autoridades mantienen el operativo activo y reiteran el llamado a extremar las medidas de precaución al ingresar al mar, especialmente en zonas con corrientes fuertes y durante esta época del año.