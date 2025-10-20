Cruz Roja atendió 10 accidentes con motocicleta en menos de 12 horas

Al menos ocho personas fueron atendidas en estado crítico, debido a accidentes en motocicletas (imagen con fines ilustrativos). Foto: Cortesía de la Cruz Roja

Durante la noche del domingo 19 y la madrugada de este lunes, la Cruz Roja Costarricense atendió, al menos, diez emergencias relacionadas con motocicletas, en diferentes regiones del país, la mayoría con víctimas en condición crítica.

Según el reporte oficial de la institución, entre las 6 p. m. del domingo y 5 a. m. del lunes, los paramédicos respondieron a colisiones y derrapes que dejaron ocho heridos graves, en provincias como Alajuela, Guanacaste, Limón y San José.

Entre los casos más graves destaca el accidente ocurrido a las 6:05 p. m., en Palmera de San Carlos, donde un hombre de 30 años y un niño de 12 resultaron con lesiones severas, tras la colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano. Ambos fueron llevados al Hospital de San Carlos.

Minutos después, a las 6:09 p. m., en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste, otro motociclista de 41 años fue trasladado en una ambulancia, en condición crítica, a la clínica de la localidad, mientras que un menor fue llevado por unos familiares.

En Venecia de San Carlos, un hombre de 39 años también fue atendido en estado delicado, tras chocar contra un vehículo liviano a las 7:30 p. m., y a las 7:49 p. m., en Guayabo de Bagaces, otro motociclista de 34 años fue trasladado en condición crítica a la clínica de Bagaces.

En la Gran Área Metropolitana, una mujer de 24 años sufrió lesiones luego de colisionar contra un poste en Anselmo Llorente de Tibás, poco después de las 9 p. m.

La madrugada del lunes no fue distinta: se registraron derrapes en motocicleta en Cariari de Pococí, Matama de Limón, y Concepción de Atenas, además de una colisión contra un objeto fijo en Cutris de San Carlos, todos con pacientes en estado crítico.