Sucesos

Cruz Roja atendió 10 accidentes con motocicleta en menos de 12 horas

Ocho personas fueron trasladadas en condición crítica a centros médicos, entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Al menos ocho personas fueron atendidas en estado crítico, debido a accidentes en motocicletas (imagen con fines ilustrativos). Foto: Cortesía de la Cruz Roja







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidentes motocicleta Costa RicaCruz Roja
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.