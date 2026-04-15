Sucesos

Crucitas: Detienen a hombre con dosis de crack y cocaína que estarían destinadas a oreros

Oficiales de Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Gónzalez, quien tenía los estupefacientes en Crucitas.

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Por Yucsiany Salazar
Entre lo incautado al sospechoso de apellido González se hallaron 34 fragmentos de crack y envoltorios con pasta de cocaína, sustancias que presuntamente serían comercializadas dentro de las zonas de extracción minera.
Entre lo incautado al sospechoso de apellido González se hallaron 34 fragmentos de crack y envoltorios con pasta de cocaína, sustancias que presuntamente serían comercializadas dentro de las zonas de extracción minera. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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