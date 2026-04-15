Crucitas: Detienen a hombre con dosis de crack y cocaína que estarían destinadas a oreros

Entre lo incautado al sospechoso de apellido González se hallaron 34 fragmentos de crack y envoltorios con pasta de cocaína, sustancias que presuntamente serían comercializadas dentro de las zonas de extracción minera.

La detención de un hombre con diversas dosis de droga en Crucitas de Cutris, San Carlos, reafirma la relación entre la minería ilegal y el negocio de las drogas que persiste en la zona fronteriza.

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido González, quien fue sorprendido en un área de extracción con diversas dosis de estupefacientes.

El hecho ocurrió durante un patrullaje en áreas boscosas. Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el sospechoso no portaba herramientas ni equipo relacionado con la actividad minera, lo que motivó su abordaje.

Tras la revisión de sus pertenencias, las autoridades decomisaron:

34 fragmentos de aparente crack .

. Dos envoltorios con presunta pasta de cocaína (con pesos de 12,9 gramos y 6,9 gramos).

El arresto se produjo durante un patrullaje en zonas boscosas en Crucitas. (MSP/MSP)

El hombre, de nacionalidad nicaragüense, se encontraba en condición migratoria irregular.

De acuerdo con la información preliminar, la droga decomisada estaría destinada a personas que participan en la minería ilegal en la zona.

El detenido fue remitido a las autoridades judiciales de San Carlos, que definirán su situación legal.