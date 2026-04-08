Capturan a 10 sospechosos de minería ilegal en campamento oculto en zona montañosa de Crucitas

La Fuerza Pública detuvo a 10 sospechosos (hombres y mujeres) de minería ilegal en campamento oculto en Crucitas

Un total de 10 sospechosos de minería ilegal fueron capturados en Crucitas de Cutris, en la frontera norte del país, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La detención ocurrió tras un operativo preventivo realizado por oficiales de la Fuerza Pública, el cual culminó con la desarticulación de un campamento minero oculto en medio del bosque, alejado de los puntos principales de extracción.

El campamento estaba ubicado lejos de la zona donde se realiza la minería ilegal, según las autoridades policiales. (MSP/MSP)

Los 10 sospechosos detenidos son ciudadanos nicaragüenses en condición migratoria irregular. Debido a su estatus, fueron puestos a las órdenes de la Policía Profesional de Migración para su respectiva deportación.

Además, cerca del sitio, los efectivos localizaron una gran cantidad de herramientas, así como diversos insumos utilizados para la extracción ilícita de oro.

Dentro de lo decomisado hay palas y picos que serían utilizados para la extracción ilegal de oro. (MSP/MSP)

39 detenidos en menos de un mes en Crucitas

En menos de un mes, las autoridades policiales han capturado a al menos 39 personas en Crucitas.

El 10 de marzo, 13 extranjeros fueron detenidos durante un operativo en conjunto entre la Policía Profesional de Migración y otros cuerpos policiales.

Según el reporte oficial, las autoridades inspeccionaron varias cuarterías en la comunidad, sitios que frecuentemente albergan a personas vinculadas a la minería ilegal, conocidos como “coligalleros”.

Los oficiales también decomisaron varios insumos utilizados para la minería ilegal. (MSP/MSP)

En total, los oficiales abordaron a 25 personas. Tras la verificación de estatus, se determinó que 10 mantenían su documentación en regla, mientras que las 13 restantes fueron aprehendidas por su condición migratoria irregular.

Luego, el 14 de marzo la policía informó sobre otro operativo en la zona que dejó 16 detenidos vinculados con actividades de minería ilegal y el decomiso de herramientas utilizadas para la extracción de oro.

Las capturas se dieron tras un operativo preventivo en la zona. (MSP/MSP)

Según informó el MSP, las autoridades intervinieron tres cuarterías que eran de interés policial debido a la cantidad de personas que se albergaban en esos lugares.

El subintendente Víctor López, jefe de la delegación cantonal de la Fuerza Pública de Los Chiles, explicó que dichos sitios eran utilizados como centros de operaciones por los oreros.