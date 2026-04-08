Sucesos

Capturan a 10 sospechosos de minería ilegal en campamento oculto en zona montañosa de Crucitas

Oficiales de la Fuerza Pública desarticularon un campamento en la frontera norte. Los detenidos, de nacionalidad nicaragüense, quedaron a las órdenes de Migración.

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Por Yucsiany Salazar
La Fuerza Pública detuvo a 10 sospechosos (hombres y mujeres) de minería ilegal en campamento oculto en Crucitas
La Fuerza Pública detuvo a 10 sospechosos (hombres y mujeres) de minería ilegal en campamento oculto en Crucitas (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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