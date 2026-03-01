Crímenes

Violencia de género en San Ramón: detienen a hombre que agredió a su expareja y la hizo perder un ojo

Un hombre fue detenido en San Ramón tras agredir a su expareja, quien perdió un ojo a raíz del ataque. El sujeto violó una orden de alejamiento

Por Edgar Chinchilla, corresponsal GN
En la imagen, la fuera pública deteniendo al sospechoso
El sujeto de apellido Morales intentó darse a la fuga tras agredir a su expareja. Sin embargo, fue aprehendido por oficiales de la Fuerza Pública. Foto:







Violencia de géneroAtaqueSan RamónAgresión

