Violencia de género en San Ramón: detienen a hombre que agredió a su expareja y la hizo perder un ojo

El sujeto de apellido Morales intentó darse a la fuga tras agredir a su expareja. Sin embargo, fue aprehendido por oficiales de la Fuerza Pública. Foto:

Un nuevo caso de violencia de género se registró la mañana de este domingo en Chachagua de San Ramón, Alajuela, donde un sujeto de apellido Morales fue detenido tras, presuntamente, agredir a su expareja, pese a contar con una orden de alejamiento vigente.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el hombre se presentó en la vivienda de la mujer, de apellido Durán, aparentemente bajo los efectos del alcohol. En circunstancias que aún se investigan, la atacó y le asestó un botellazo en uno de sus ojos.

A raíz del hecho, la víctima perdió el ojo, de acuerdo con información oficial. Posteriormente, fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Tras lo ocurrido, el sospechoso huyó del lugar; no obstante, a eso de las 3:45 p. m. fue localizado y capturado por oficiales de la Fuerza Pública.

Morales quedó a la orden de la Fiscalía, que determinará las medidas cautelares correspondientes y dará continuidad al proceso judicial.