Video muestra cómo ocurrió el doble homicidio en gasolinera en El Coyol: OIJ identifica víctimas

Una cámara de seguridad de esta estación de gasolina registró el ataque en El Coyol de Alajuela.

Una cámara de seguridad de la estación de servicio donde ocurrió una mortal balacera en El Coyol de Alajuela, captó el momento en el que el sospechoso llegó al sitio para ejecutar el crimen.

En las imágenes se observan al menos tres vehículos estacionados; uno de ellos, de color rojo, terminaba de cargar combustible.

En ese instante, un hombre vestido con ropa y casco negro se acercó corriendo hacia el lado del conductor, sacó un arma de fuego y disparó contra los ocupantes en reiteradas ocasiones.

Balacera en gasolinera en El Coyol

Un tercer pasajero del vehículo logró escapar por la puerta derecha, mientras otras personas en las cercanías huían para ponerse a salvo.

Tras el ataque, el gatillero subió a una motocicleta que lo esperaba y huyó del sitio.

El reporte ingresó a las 6:09 p. m. a los cuerpos de emergencia y, al llegar, personal de la Cruz Roja Costarricense declaró fallecidos a dos hombres con múltiples impactos de bala.

OIJ identifica víctimas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los fallecidos con el apellido Campos, de 28 años (conductor), y un hombre de apellido Morales, de 39 años (acompañante).

Campos presentaba heridas en el tórax y el rostro, mientras que Morales recibió impactos en el rostro, tórax y cabeza.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la Morgue Judicial.

Padre atraviesa segunda pérdida

Jorge Campos, padre del conductor (Jean Campos), relató a Noticias Repretel que hace seis años perdió a otro hijo en circunstancias violentas.

Según su testimonio, Jean nunca aceptó aquel crimen y dedicó los últimos años a buscar pruebas sobre los responsables.

“Hace seis años me mataron uno. Esto viene a través de lo mismo, mi hijo nunca aceptó la muerte de su hermano, y él todo el tiempo ha venido luchando por conseguir pruebas y saber quién es el otro miserable que posiblemente la misma autoridad lo dejó suelto en algún momento”, comentó.

También confirmó que el hombre que logró sobrevivir al ataque en la gasolinera es otro de sus hijos.

El caso permanece bajo investigación del OIJ para determinar el móvil y localizar a los sospechosos.