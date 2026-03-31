Crímenes

Video muestra cómo ocurrió el doble homicidio en gasolinera en El Coyol: OIJ identifica víctimas

Cámaras grabaron el ataque en El Coyol de Alajuela donde murieron Jean Campos y un acompañante

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Por Yucsiany Salazar
El crimen quedó grabado.
Una cámara de seguridad de esta estación de gasolina registró el ataque en El Coyol de Alajuela. (cortesía/cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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