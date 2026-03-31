Dos hombres mueren acribillados a balazos en gasolinera en el Coyol; una tercera persona resulta herida

Una tercera persona fue herida en ataque armado en gasolinera en el Coyol.

Un ataque armado en una gasolinera, en el Coyol de Alajuela, dejó a dos personas fallecidas y una tercera herida, la tarde de este lunes.

El reporte ingresó a las 6:09 p. m. Según la Cruz Roja, al llegar al lugar encontraron a dos hombres adultos sin signos vitales en la escena. Ambos presentaban múltiples impactos de bala.

Una tercera persona habría resultado herida y trasladada a un centro médico.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual se encargará del levantamiento de los cuerpos para remitirlos a la Morgue Judicial.

Se desconoce el móvil y la dinámica de los hechos.