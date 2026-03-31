Crímenes

Dos hombres mueren acribillados a balazos en gasolinera en el Coyol; una tercera persona resulta herida

Al llegar al sitio, la Cruz Roja encontró a dos pacientes sin signos vitales

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Por Sebastián Sánchez
Una tercera persona fue herida en ataque armado en gasolinera en el Coyol.
Una tercera persona fue herida en ataque armado en gasolinera en el Coyol. (Keyna Calderón/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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