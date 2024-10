Un fallecido y dos heridos en la Uruca tras ataque con arma de fuego

Un hombre de 29 años murió y otros dos resultaron heridos, la noche de este viernes, tras un ataque con arma de fuego en la Uruca, en San José. Así lo informaron la Cruz Roja y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso se registró a las 9:19 p. m. e inicialmente se atendió como un hecho violento con tres personas heridas por disparos. Al llegar al sitio, la Cruz Roja encontró a un hombre adulto ya sin vida, quien murió en el lugar producto de los impactos de bala.

Los otros dos heridos, cuyas identidades no han trascendido, fueron trasladados para recibir atención médica. Se requirieron tanto unidades básicas como avanzadas para atender la emergencia.

Mujer asesinada en Sarapiquí

La noche de este viernes también se reportó el deceso de una mujer por herida de bala en el sector de Puerto Viejo, en el cantón de Sarapiquí, en Heredia. Los hechos ocurrieron a las a las 8:30 p. m..

Según la Cruz Roja, la mujer presentaba lesiones graves en el tórax y en el rostro como resultado de los impactos del arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal de una unidad básica confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, los paramédicos no lograron estabilizarla y la mujer fue declarada fallecida en el sitio. La identidad de la víctima aún no han trascendido.

Las autoridades del OIJ continúan investigando ambos casos y no han brindado información detallada sobre los posibles móviles o responsables de estos ataques.