Sospechoso de asesinar a Katherine Garro estuvo ocho meses en prisión por intentar matarla

El sospechoso de asesinar a Katherine Garro Sibaja este lunes en Alemanias Unidas de Purral, Goicoechea, San José, estuvo ocho meses en prisión por intentar matarla, según afirmó en entrevista Olga Sibaja, tía de la víctima.

De acuerdo con la familiar, hace varios meses Katherine, de 37 años, le confesó que su pareja, de apellidos Cascante Ocampo y 26 años, intentó asfixiarla, razón por la cual ella presentó una denuncia que llevó a la detención del hombre y a su reclusión por dicho periodo.

Según doña Olga, de 62 años, recientemente su sobrina le comentó que, al salir él de prisión, planeaba irse a vivir con él; sin embargo, pocos días después de recuperar su libertad, el hombre la asesinó al propinarle numerosas heridas con un arma blanca en el apartamento que ella alquilaba.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 2:55 a. m. del lunes, el hombre se presentó a la delegación policial del distrito Hospital, en San José, donde confesó que estuvo con su pareja sentimental en un apartamento. Afirmó que consumió drogas y que agredió a la mujer al sujetarla del cuello y propinarle múltiples puñaladas en el pecho.

Luego de cometer la agresión, Cascante tomó varias pertenencias del lugar y las vendió para adquirir más drogas. Más tarde, decidió entregarse a las autoridades, consciente de que iría a prisión nuevamente. Al ponerse a disposición de la Policía, el hombre también mencionó que hace cinco días salió de prisión.

Cascante Ocampo, de 26 años, se entregó en la delegación policial de distrito Hospital, en San José. (Suministrada a La Nación)

Según Sibaja, Cascante y su sobrina llevaban dos años de relación. El noviazgo comenzó cuando Katherine compró una casa en Ipís de Goicoechea, donde vivía con sus dos hijos menores. Ahí conoció al hombre, quien, según la tía, no trabajaba ni estudiaba y se dedicaba únicamente al consumo de drogas.

“Yo la aconsejaba”, comentó la señora, quien aseguró que, pese a sus recomendaciones, Katherine continuaba en contacto con el joven. Tiempo después, la mujer decidió alquilar la casa de Ipís y mudarse con sus hijos a Alemanias Unidas.

La tía relató que se enteró del femicidio de su sobrina cuando una amiga la llamó para preguntarle si la mujer que vio en las noticias era Katherine. “Mi hermana (mamá de Katherine) no sabe nada aún. Ella tiene una enfermedad terminal y no queremos que se preocupe”, agregó. “Casi me muero al enterarme, estoy muy mal”, añadió.

Los hijos de Katherine, de 16 y 11 años, están muy afectados, según doña Olga, quien los cuidó cuando eran pequeños. Esta mañana, al enterarse de lo ocurrido, los menores fueron a su casa en Purral para dejar a su perrito y le pidieron que lo cuidara estos días.

La señora afirmó que su sobrina era una madre muy dedicada, y agregó que, si era necesario, “se quitaba la comida de la boca para dársela a sus hijos”. Aunque Katherine no trabajaba, se mantenía con el alquiler de la casa de Ipís y la pensión de sus hijos.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Cascante Ocampo es hijo natural, no tiene hijos ni matrimonios registrados y es vecino de la Facio, en Ipís de Goicoechea.

Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, este año se contabilizan 18 feminicidios; estadística en la que no se incorpora, todavía, el asesinato de Katherine.

El pasado 4 de octubre, Christopher Johnson, de 37 años, acudió a la delegación de la Fuerza Pública en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, para entregarse por el asesinato de su esposa, Rebeca Castillo Hernández, de 34 años, y el ataque a puñaladas contra suegra, Flory Inés Hernández Calderón, de 57 años.

Aunque el hombre manifestó que también había asesinado a la madre de su pareja, la mujer sobrevivió.

De acuerdo con registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Christopher Johnson y Rebeca Castillo, quien se desempeñaba como orientadora en el Colegio Elías Leiva Quirós, en Tejar de El Guarco, estaban casados desde 2017 y habían procreado dos niños, hoy de cuatro años y un año.

Las causas del crimen siguen en investigación, pues no existían denuncias previas de violencia doméstica en ese hogar y los vecinos tampoco tenían conocimiento de problemas en la pareja.

