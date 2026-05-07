Sicarios en motocicleta asesinan a hombre en Alajuelita: murió en el hospital

Ataque a balazos ocurrió en Alajuelita, minutos antes de las 3:00 a. m. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Campos, de 27 años, falleció en el Hospital San Juan de Dios tras ser atacado a balazos afuera de una vivienda, la madrugada de este jueves 7 de mayo en la urbanización Las Bellotas, en Alajuelita, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la balacera ocurrió alrededor de las 2:48 a. m. de este jueves 7 de mayo. En apariencia, al sitio llegaron dos sujetos en una motocicleta y, quien viajaba como acompañante, sacó un arma de fuego y disparó contra Campos.

La víctima tenía heridas de bala en el abdomen, extremidades (brazos y piernas) y glúteos.

Inicialmente, fue trasladado en un vehículo particular a la Clínica Solón Núñez y, debido a la gravedad de su estado, fue remitido al hospital capitalino, donde murió pocos minutos después de su ingreso.

Los agentes del OIJ recolectaron casquillos de bala para analizarlos como parte de la investigación. Por el momento, la Policía Judicial no precisó sobre personas detenidas.

En lo que va del 2026, Costa Rica registra más de 265 homicidios, según el último informe del OIJ. De esos casos, San José ocupa el primer lugar con más de 81 asesinatos.