Crímenes

Sicarios en motocicleta asesinan a hombre en Alajuelita: murió en el hospital

Dos sujetos en motocicleta dispararon contra el hombre de 27 años la madrugada de este jueves 7 de mayo.

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Por Yucsiany Salazar
Ataque a balazos ocurrió en Alajuelita, minutos antes de las 3:00 a. m. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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