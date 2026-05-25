Riña termina en muerte de joven de 23 años en Alajuelita

Un joven de apellido Arias, de 23 años, falleció la noche de este domingo tras recibir cuatro impactos de bala en San Felipe de Alajuelita, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron cerca de las 10:45 p. m., luego de que, en apariencia, la víctima mantuviera una discusión con otro hombre en la vía pública.

Luego de la riña, Arias se dirigió hacia su vivienda en compañía de otra persona. Sin embargo, al llegar, fue interceptado por el sospechoso, quien le disparó en cuatro ocasiones y le provocó heridas graves en el tórax, cuello, clavícula y espalda.

Según precisó la Policía Judicial, al sospechoso lo esperaba un vehículo al final de la calle, el cual utilizó para huir del sitio.

Una ambulancia de la Cruz Roja trasladó al joven en condición crítica al hospital San Juan de Dios, pero falleció minutos después de su ingreso.