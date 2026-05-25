Crímenes

Riña termina en muerte de joven de 23 años en Alajuelita

El joven falleció en el hospital San Juan de Dios minutos después de su ingreso

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
Un joven de 23 años murió baleado tras riña en Alajuelita. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BalazosRiñaAlajuelitaOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.