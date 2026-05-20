OIJ identifica a pareja asesinada en el centro de San José; iban saliendo de un parqueo cuando fueron acribillados

Balacera en el centro de San José deja un hombre y una mujer fallecidos este miércoles 20 de mayo.

La pareja que fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles en el centro de San José fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Sánchez, de 30 años, y una mujer de apellido Jiménez, de 20 años y nacionalidad nicaragüense.

El ataque ocurrió pasadas las 5:00 a. m. en el distrito de El Carmen, sobre avenida primera, cuando presuntamente ambos salían de un parqueo a bordo de un vehículo.

Según la información preliminar, en ese momento fueron interceptados por dos hombres que viajaban en motocicleta, quienes dispararon contra el interior del automóvil.

La escena del crimen quedó marcada por múltiples impactos de bala. Según trascendió, Sánchez murió dentro del automotor, mientras que Jiménez quedó tendida sobre la acera.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, ambas víctimas ya no presentaban signos vitales.

En el lugar del doble homicidio, los agentes judiciales recolectaron varios casquillos de arma 9 milímetros.

Este hecho se suma a los 292 homicidios que la Policía Judicial contabilizó en su informe con corte a este martes 19 de mayo. La mayoría de los asesinados ocurren en San José, que ya registra 91 casos.