Crímenes

OIJ identifica a pareja asesinada en el centro de San José; iban saliendo de un parqueo cuando fueron acribillados

Un hombre de 30 años y una joven de 20 son las víctimas del doble asesinato con arma 9 milímetros ocurrido este miércoles en el centro de San José.

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Por Yucsiany Salazar
Balacera en el centro de San José deja un hombre y una mujer fallecidos este miércoles 20 de mayo.
Balacera en el centro de San José deja un hombre y una mujer fallecidos este miércoles 20 de mayo. (Suministrada por Keyna Calderón/Suministrada por Keyna Calderón)







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San JoséOIJHomicidio
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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