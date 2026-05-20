Doble homicidio en el centro de San José: asesinan a hombre y mujer

Balacera en el centro de San José deja un hombre y una mujer fallecidos este miércoles 20 de mayo.

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la mañana de este miércoles sobre la avenida primera, en el centro de San José.

El ataque ocurrió a eso de las 5:13 a. m., según el reporte de la Cruz Roja Costarricense. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a ambas víctimas con múltiples disparos y ya no presentaban signos vitales.

Según las primeras versiones, las víctimas estaban dentro de un automóvil al momento de la balacera.

En apariencia, el cuerpo del hombre quedó dentro del carro, mientras que el de la mujer fue hallado sobre la acera.

Debido al operativo policial, las autoridades mantienen el paso cerrado por el antiguo hotel.

De momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el móvil del doble homicidio, así como la identidad de las víctimas.