Crímenes

Doble homicidio en el centro de San José: asesinan a hombre y mujer

En apariencia, el cuerpo del hombre quedó dentro de un carro y el de la mujer fue hallado sobre la acera

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Por Yucsiany Salazar
Balacera en el centro de San José deja un hombre y una mujer fallecidos este miércoles 20 de mayo.
Balacera en el centro de San José deja un hombre y una mujer fallecidos este miércoles 20 de mayo. (Suministrada por Keyna Calderón/Suministrada por Keyna Calderón)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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