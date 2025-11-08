Crímenes

Mujer de 21 años asesinada en Cartago en circunstancias desconocidas

Joven llegó al hospital Max Peralta con heridas de bala en las piernas; pese al esfuerzo del personal médico, fue declarada fallecida

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Este es el lugar donde fue encontrada herida la mujer de 21 años de apellido Orozco.
Este es el lugar donde fue encontrada herida la mujer de 21 años de apellido Orozco. (Keyna Calderón, corresponsal/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioCartagoAsesinato
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.