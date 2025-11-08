Mujer de 21 años asesinada en Cartago en circunstancias desconocidas

Este es el lugar donde fue encontrada herida la mujer de 21 años de apellido Orozco.

Una mujer de 21 años, de apellido Orozco, fue asesinada el viernes 7 de noviembre, en Cartago, aunque las circunstancias del hecho aún se desconocen.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este sábado de que los acontecimientos ocurrieron pasadas las 4 de la mañana en el sector conocido como el dique Claudio Zúñiga, en Taras de Cartago.

“De acuerdo con la versión preliminar, los agentes recibieron el reporte de que una femenina ingresó herida por proyectil de arma de fuego en el hospital Max Peralta de Cartago”, informó el OIJ.

Orozco presentaba orificios de bala en las piernas cuando la encontraron en plena vía pública.

Pasadas las 12 mediodía, fue declarada fallecida en el centro médico.

Se desconoce las circunstancias exactas en las que Orozco fue atacada y asesinada. El OIJ investiga el caso para determinar el móvil y encontrar los sospechosos del crimen.

