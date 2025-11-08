Hombre con pasamontañas habría desatado la mortal balacera del viernes en Oreamuno, Cartago

Un hombre cubierto con un pasamontañas habría desatado la balacera registrada en vía pública la noche del viernes 7 de noviembre en Oreamuno de Cartago, en la que un hombre falleció y otro resultó herido.

La víctima mortal era de apellido Barahona y tenía 27 años, mientras que el herido se apellida Calvo y tiene 31 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que el homicidio ocurrió en el barrio El Golfo, en Vista Hermosa de Oreamuno, pasadas las 7 de la noche.

El hombre de apellido Barahona presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Por su parte, el sujeto de apellido Calvo fue atendido por una herida de bala en una pierna.

La versión preliminar de las autoridades es que Calvo y Barahona estaban en la calle, frente a la vivienda de este último. En ese momento, llegó un vehículo que se estacionó a 25 metros de ellos.

Del vehículo, se bajó un sujeto vestido de negro y con un pasamontañas, quien abrió fuego contra las dos víctimas.

Los sospechosos se dieron a la fuga, mientras que los heridos fueron traslados en vehículo particular al hospital Max Peralta de Cartago, donde Barahona fue declarado fallecido.

El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ, que recolectó indicios balísticos en el lugar.

