Hombre con pasamontañas habría desatado la mortal balacera del viernes en Oreamuno, Cartago

Dos hombres de 27 y 31 años se encontraban en vía pública cuando un sujeto abrió fuego en varias ocasiones

Por Roger Bolaños Vargas
Vista Hermosa en Oreamuno de Cartago, lugar del incidente.
Vista Hermosa en Oreamuno de Cartago, lugar del incidente. (Suministrada por Keyna Calderon/Cortesía)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

