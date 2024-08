Matar a un sujeto que estaba con la novia en Naranjo le cuesta 20 años de cárcel al homicida

El Tribunal Penal de Grecia sentenció a 20 años de cárcel a un hombre de apellidos Matamoros Ocampo como responsable de asesinar a Jonathan Josué Jirón Pérez, quien fue asesinado mientras estaba con su novia en una parada de buses cerca de la plaza de San Miguel de Naranjo, provincia de Alajuela.

En el debate, que concluyó el viernes, la Fiscalía demostró que alrededor de las 9:30 p. m. del 2 de marzo del 2022, Matamoros disparó contra Jirón en dos ocasiones. Las balas se alojaron en la espalda y la víctima murió en el lugar.

Inconvenientes entre ambos sujetos fueron la causa del homicidio, en el cual la novia del fallecido resultó ilesa. Jonathan Josué, de 30 años, era oriundo de Puntarenas y, dos meses antes de su muerte se había ido a vivir a Naranjo. Según datos del Registro Civil, era soltero y tenía un hijo que hoy tiene 11 años.

La casetilla donde asesinaron a Jirón está entre la plaza de San Miguel de Naranjo y una calle sin aceras. Foto: Cortesía: Acontecer Occidente

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe cumplir seis meses de prisión preventiva. El caso se investigó en la causa 22-000397-0068-PE, según informó este jueves el Ministerio Público.

Naranjo es de los cantones con menos homicidios del país, en lo que va de este año no registra asesinatos y el año pasado cerró con tres casos, igual cifra que en el 2022. No obstante, la provincia no escapa de la tendencia de crecimiento en este tipo de crímenes. Cerró el 2022 con 96 asesinatos, subió a 106 en el 2023 y ya contabiliza 55 en el presente año.