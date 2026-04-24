Crímenes

Jornada violenta en Costa Rica cobra la vida de siete personas en distintos ataques armados

Balaceras ocurrieron en Limón, San José, Heredia y Puntarenas.

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Por Yucsiany Salazar
Un niño de 11 años y seis personas más fallecieron tras ataques armados en Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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