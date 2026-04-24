Jornada violenta en Costa Rica cobra la vida de siete personas en distintos ataques armados

Un niño de 11 años y seis personas más fallecieron tras ataques armados en Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos.

Una serie de ataques armados registrados entre la noche del jueves y las primeras horas de este viernes dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas un niño de 11 años, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

Los hechos ocurrieron en distintas zonas de Limón, San José, Heredia y Puntarenas, en un lapso de menos de 12 horas.

El primer caso se reportó a las 7:22 p. m. en Villa Plata de Limón, donde una mujer fue encontrada en vía pública con múltiples impactos de bala. A la llegada de la unidad de soporte básico, la paciente ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, a las 8:13 p. m., en Betania de Siquirres, Limón, se atendió a un hombre adulto con una herida de arma de fuego en el cráneo, quien también fue declarado fallecido en el sitio.

A las 10:14 p. m., se registró otro homicidio en Hatillo 5, San José, en la zona conocida como “Las Gavetas”. En ese lugar, un hombre adulto presentaba un impacto de bala en la cabeza y fue declarado sin vida por socorristas de la Cruz Roja.

Doble homicidio dentro de vehículo

Minutos después de la medianoche, a las 12:07 a. m., se reportó un doble homicidio en San Rafael de Heredia.

Según informó la Cruz Roja, dos hombres adultos fueron encontrados dentro de un vehículo liviano con múltiples impactos de bala. Ambos estaban sin signos vitales al momento de ser abordados por los socorristas.

Asesinato de niño de 11 años y un hombre adulto

Horas más tarde, a las 5:49 a. m., se registró uno de los hechos más violentos en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas.

En el lugar, los equipos de emergencia atendieron a dos pacientes: un hombre de 41 años y un niño de 11 años, ambos con impactos de bala en la cabeza. Los dos fueron declarados sin signos vitales en la escena.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias en que ocurrieron los ataques.

Con estos hechos, el país registra al menos 226 asesinatos en lo que va del 2026, según el más reciente informe de la Policía Judicial.