Crímenes

Hombre muere asesinado a balazos mientras intentaba huir en su vehículo

Hechos ocurrieron la noche de este martes en el cantón de Siquirres, provincia de Limón.

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Por Sebastián Sánchez
Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
Hombre fue asesinado a balzos en Siquirres de Limón. (Imagen con fines ilustrativos). (Reiner Montero/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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