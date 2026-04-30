Hombre muere asesinado a balazos mientras intentaba huir en su vehículo

Hombre fue asesinado a balzos en Siquirres de Limón. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de entre 20 y 25 años falleció la noche de este martes tras ser atacado a balazos en barrio San Rafael, cantón de Siquirres, en la provincia de Limón.

El reporte a la Cruz Roja ingreso a las 8:50 p. m. Según información preliminar, el hombre viajaba en un vehículo cuando fue atacado y habría intentado huir antes de quedar tendido en el sitio.

La víctima fue ubicada en vía pública, sin signos vitales y con múltiples impactos de bala.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Colaboró Reiner Montero, corresponsal.