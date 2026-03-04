Hombre muere al intentar huir de disparos en su vivienda en Quepos

Un hombre de apellido Argüello, de 32 años, falleció al intentar huir de un ataque a balazos dentro de su vivienda en Naranjito, Quepos, Puntarenas.

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Argüello se encontraba dentro de su vivienda cuando un sujeto armado ingresó y comenzó a dispararle. En un intento por salvar su vida, el hombre salió corriendo de la propiedad, pero fue alcanzado por los disparos y falleció a unos 100 metros de distancia.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del sitio. En la escena, los agentes judiciales recolectaron indicios balísticos que serán relevantes para el desarrollo del caso.

Con este caso, la cifra de violencia en el país continúa en ascenso: según datos de la Policía Judicial, en lo que va del 2026 se registran 127 homicidios a nivel nacional. La provincia de San José lidera la estadística con 43 casos, seguida por Limón con 21 y Puntarenas con 20.