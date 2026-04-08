Crímenes

Hombre muere a balazos dentro de vehículo frente a reconocido gimnasio en Hatillo

Asesinato se registró la noche de este martes

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Por Sebastián Sánchez
El hombre falleció dentro del carro que iba manejando. Foto cortesía.
El hombre falleció dentro del carro que iba manejando. Foto cortesía. (Cortesía/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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