Hombre muere a balazos dentro de vehículo frente a reconocido gimnasio en Hatillo

El hombre falleció dentro del carro que iba manejando. Foto cortesía.

Un hombre adulto falleció la noche de este martes tras ser atacado a balazos en Hatillo, San José, específicamente frente al gimnasio Intenza.

El reporte ingresó a las 6:43 p. m. Cruz Roja fue alertada del incidente, pero al llegar al sitio el hombre no presentaba signos vitales.

La víctima, quien tenía múltiples impactos de bala, habría sido herida dentro de un vehículo en el que viajaba.

A la escena se hizo presente la Fuerza Pública; posteriormente, el cuerpo fue levantado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para remitirlo a la Morgue Judicial.

Se desconoce el móvil y la dinámica de los hechos.