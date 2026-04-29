Crímenes

Hijo pasará 39 años en la cárcel por asesinar a golpes a su mamá

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Por Vanessa Loaiza N.
María Julia Dittel, de 63 años, fue asesinada este jueves 20 de febrero en Turrialba.
Julia Dittel, de 63 años, fue asesinada a golpes por su propio hijo. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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