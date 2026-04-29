Hijo pasará 39 años en la cárcel por asesinar a golpes a su mamá

El Tribunal Penal de Turrialba condenó la tarde de este miércoles a 39 años de prisión a un hombre de apellido González, hallado culpable de asesinar a su madre y robarle sus pertenencias, en un hecho ocurrido en febrero del 2025 en Cartago.

La sentencia fue impuesta por los delitos de homicidio y robo simple en perjuicio de Julia Dittel, de 63 años, quien era la madre del imputado.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron la mañana del 20 de febrero del 2025, cuando González llegó hasta la casa de habitación de la ofendida, ubicada en Turrialba.

Según la investigación, el hombre llamó a la puerta y la víctima, confiando en la relación de parentesco que mantenían, le permitió ingresar al inmueble y permanecer en él.

Una vez dentro de la vivienda, el imputado presuntamente atacó a su madre con la intención de matarla. La Fiscalía señaló que González la golpeó en el rostro con sus puños y posteriormente la sujetó con fuerza del cuello hasta asfixiarla, provocándole la muerte.

Tras cometer el crimen, y aprovechando que la mujer ya había fallecido, el sentenciado habría revisado el bolso de la víctima para apoderarse de sus bienes. Según el expediente judicial, sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular, antes de huir del lugar.

El sospechoso asfixió a su madre en Turrialba. (MSP/Fuerza Pública)

Una publicación de La Nación, de aquella época, indica que Doña Julia Dittel, siempre recibía a las visitas con una sonrisa y un abrazo. En La Isabel de Turrialba, donde vivió durante años, la recordaban como una mujer alegre, generosa y con un corazón lleno de fe.

Doña Cruz Alfaro, quien lidera un grupo de evangelización para adultos mayores en la iglesia local, conoció bien a doña Julia y compartió recuerdos de su bondadoso espíritu. “Ella siempre estuvo presente cuando alguien la necesitó. Era una mujer muy activa, muy anuente para todos los demás. Siempre andaba alegre y siempre andaba muy bonita”, relató Alfaro.