‘Sufría mucho, pero nunca lo decía’, así recuerdan a madre asesinada por su hijo en Turrialba

Doña Julia Dittel, de 63 años, siempre recibía a las visitas con una sonrisa y un abrazo. En La Isabel de Turrialba, donde vivió durante años, la recuerdan como una mujer alegre, generosa y con un corazón lleno de fe. Sin embargo, su vida llegó a un trágico final cuando este jueves fue asesinada de un golpe en la cabeza, con un objeto contuso. El único sospechoso del crimen ya está detenido, su propio hijo de apellidos González Dittel, de 37 años.

Doña Cruz Alfaro, quien lidera un grupo de evangelización para adultos mayores en la iglesia local, conoció bien a doña Julia y compartió recuerdos de su bondadoso espíritu. “Ella siempre estuvo presente cuando alguien la necesitó. Era una mujer muy activa, muy anuente para todos los demás. Siempre andaba alegre y siempre andaba muy bonita”, relató Alfaro.

Hace apenas unos días, ambas se encontraron en la iglesia y conversaron sobre la posibilidad de que doña Julia volviera al grupo de adultos mayores, del cual se había ausentado por algunos meses debido a asuntos personales. “Dios tenía otro propósito”, reflexionó Alfaro. “Esto nos toma por sorpresa, es muy triste y muy doloroso, porque son cosas que uno no espera”.

El sospechoso utilizó un arma blanca para asesinar a su madre en Turrialba. (MSP/Fuerza Pública)

Según recuerda Alfaro, en alguna ocasión doña Julia le confió que atravesaba momentos difíciles, pero siempre mantenía una actitud feliz con los demás. “Ella una vez me dijo que sufría mucho, pero no me quiso contar más, y yo tampoco quise preguntar porque, como son cosas personales, mejor uno es discreto”, recordó.

Así actuó el hijo

El jueves anterior, su hijo de 37 años llegó a la casa a las 6:30 a. m. en un taxi y, según informaciones preliminares, exigió dinero para comprar drogas. Pero doña Julia se negó a entregarle el dinero, lo que habría provocado su furia. Las autoridades investigan si el hombre cometió el crimen bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva.

Antes de la 1:30 p. m., el sujeto la atacó dentro de la vivienda. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el sospechoso le causó una herida mortal en la cabeza con un objeto contundente. Cuando las autoridades llegaron, ya no había nada que hacer por ella.

De acuerdo con el informe preliminar, divulgado por la Fiscalía, el cuerpo de Dittel presentaba fracturas a nivel de cráneo, mandíbula, pómulos y tabique. Asimismo, se observó una equimosis (morete), conocido como ojo de mapache.

María Julia Dittel, de 63 años, fue asesinada este jueves en Turrialba, principal sospechoso es su hijo de 37, quien ya está detenido. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)

Horas después del crimen, cerca de las 10:30 p. m., la Fuerza Pública detuvo al sospechoso, quien cuenta con un historial delictivo de gravedad. Había estado en prisión entre 2005 y 2015 por tentativa de homicidio y robo. Luego de recuperar su libertad, cometió otro delito en 2023, por el cual también fue arrestado. Su más reciente antecedente es un robo cometido este año, dos meses después de salir de la cárcel.

El hombre vivía en la misma casa que su madre y su sobrina, nieta de la víctima. Ahora espera una audiencia en la que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares en su contra, bajo el expediente 25-0001532-0067-PE.

Tres mujeres asesinadas en menos de 10 horas

El país vivió una jornada sangrienta este jueves, cuando en menos de 10 horas se registraron tres mujeres asesinadas en distintos puntos del territorio nacional. El primer crimen fue el de doña Julia.

Horas después, a las 5:40 p. m., un llamado al sistema de emergencias 9-1-1 alertó sobre un posible caso de violencia doméstica en barrio Nazareth de Liberia, Guanacaste. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a una mujer de apellido López, de 21 años, con cinco heridas de arma blanca en el abdomen.

“La joven falleció en el lugar. Su pareja sentimental, un hombre de apellido Jiménez, de 20 años, es el principal sospechoso y actualmente se encuentra internado en el hospital de Liberia bajo custodia policial”, indicó la Policía Judicial.

El último crimen ocurrió a las 10 p. m. en Río Jiménez de Guácimo, Limón. La Fuerza Pública acudió al reporte de una balacera y, al llegar, los agentes encontraron un triple homicidio dentro de una vivienda. Entre las víctimas se encontraba una mujer aún sin identificar, junto a dos hombres.

