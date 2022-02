Hija de exdiputado era objeto de investigación

María Teresa Esquivel Cortés, la hija del exdiputado Abelino Esquivel Quesada que fue asesinada este lunes, era una de las investigadas por la Fiscalía de Batán dentro del expediente 20–000436–1103–PE, en el que se indaga a una banda vinculada con los presuntos delitos de homicidio y venta de drogas. Por esos hechos la joven, de 22 años, fue indagada el pasado 14 de diciembre y, aunque el Ministerio Público pidió prisión preventiva en su contra, se le impusieron medidas alternas al encarcelamiento.

El ente acusador del Estado indicó a La Nación que “apeló la resolución, pero el Tribunal Penal dejó en firme las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Penal”, situación que les dejó “sin posibilidad de presentar una nueva apelación”. Ante ese panorama, en la actualidad la muchacha tenía impedimento de salida de Costa Rica, debía firmar periódicamente en un despacho judicial, tener un domicilio fijo y no comunicarse por ningún medio con el resto de las personas investigadas.

La Fiscalía de Batán no ahondó en detalles del expediente, por estar el caso en una fase privada, la cual es resguardada por el artículo 295 del Código Procesal Penal. Sin embargo, destacaron que en total “se investiga a ocho personas por hechos que, en apariencia, están relacionados con venta de drogas y dos homicidios”. Los nombres de las víctimas de esas casos no trascendieron, ni tampoco se sabe dónde se registraron.

Los datos suministrados por el despacho fiscal coinciden con la versión que brindó a este medio una vecina de Batán de Matina, Limón. Lo hizo bajo la condición del anonimato por motivos de seguridad. Ella dijo que conocía a María Teresa y a su familia desde hace varios años porque se congregaban en la misma Iglesia y mencionó que en los últimos años la joven se rodeó de personas que, al parecer, estaban involucradas en algunos problemas judiciales.

Asimismo, lamentó que muchos jóvenes del cantón estén falleciendo por situaciones relacionadas con el crimen organizado e hizo un llamado a las autoridades a tomar acciones que permitan combatir la delincuencia en el distrito. Otros vecinos, quienes también hablaron con la condición de que en esta nota no apareciera su nombre, reiteraron el pedido para que haya una intervención estatal que brinde más calma a la población.

El crimen de María Teresa Esquivel Cortés, de 22 años, se registró en 28 Millas de Batán, en Matina, Limón. (Reiner Montero, corresponsal GN)

El crimen

María Teresa Esquivel murió luego de recibir dos disparos en la cabeza y dos en la espalda, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trabaja en las pesquisas del caso para determinar el motivo del ataque, así como para identificar a los sospechosos del crimen, registrado frente al cementerio de 28 Millas de Batán.

La Cruz Roja detalló que el reporte de este suceso ingresó a las 4:06 a. m.; sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al lugar, confirmaron que la víctima ya estaba fallecida, pues los impactos le ocasionaron la muerte inmediata. “El informe preliminar detalla que la fallecida fue abordada por varios sujetos, quienes le dispararon y se dieron a la fuga. El caso permanece en investigación para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil y dar con los responsables de este homicidio”, precisó la Policía Judicial por medio de su oficina de prensa.

De acuerdo con los investigadores, la joven de 22 años portaba sus pertenencias; no obstante, no tenía con ella ningún teléfono celular, por lo que ahora tratan de establecer si no lo portaba o si este fue sustraído por los homicidas.

El sitio del hecho es solitario, situación que se cree que aprovecharon los homicidas para matar a la muchacha. Cerca está la línea del tren y hay muy pocas casas cerca. Algunos lugareños contaron que se escucharon entre cinco y seis detonaciones, pero fue hasta unos minutos después que ellos se asomaron, ya que les da miedo exponerse cuando ocurren estas situaciones.

Agentes judiciales de la delegación del OIJ de Batán se encargaron de levantar el cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial, al tiempo que recolectaron evidencias y testimonios para la investigación.

María Teresa estaba soltera, no tenía hijos y su domicilio electoral lo registra en San Rafael de Heredia, según datos que constan en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Empero, lugareños aseguraron que ella vivía en el barrio La Fila, a 4,9 kilómetros de donde se dio el crimen.

La página de Facebook Iglesia de Dios, donde es pastora la madre de la joven, lamentó el deceso y pidió paz y fortaleza para la familia.

Hasta este lunes 21 de febrero, el OIJ contabiliza 87 homicidios, dos menos que en el mismo periodo del 2021, cuando se registraron 89 asesinatos.