Heredia sortea ola homicida y ostenta la tasa más baja del país

La provincia de Heredia cerró el año pasado con 48 homicidios, la cifra más baja en comparación con el resto del país. En lo que va del 2024, esa tendencia parece mantenerse, ya que solo se han registrado cuatro asesinatos hasta el 8 de marzo, siete menos que en el mismo periodo del año anterior.

Con una población de 479.117 personas, la provincia de las flores supera por poco a Limón, que tiene 470.383; y a Guanacaste, con 412.808; sin embargo, la cantidad de homicidios en estas dos últimas provincias es significativamente mayor en comparación con Heredia. Guanacaste registró 101 y Limón 214 durante el 2023.

Es notable que ninguno de los cantones de Heredia figura en la lista de los 10 más violentos del país, ni en el año pasado ni en años anteriores. La tasa provincial de homicidios es de 8,6 por cada 100.000 habitantes, la más baja y la mitad de la tasa general del país.

El cantón cabecera de provincia registró 17 homicidios, una cifra considerablemente menor que los 91 de Limón, los 83 de San José o los 68 de Puntarenas.

El 70% de las muertes del cantón de Heredia ocurren en Guararí, La Milpa y sus alrededores, áreas conflictivas ubicadas en el distrito de San Francisco, cerca del mall Paseo de las Flores.

Heredia esquiva muertes Tiene tasa de 8,6 homicidios por cada 100.000 habitantes FUENTE: OIJ || Infografía / LA NACIÓN.

Desarrollo y educación

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, destaca varios factores que han contribuido a que la provincia de Heredia evite el crecimiento exponencial de homicidios que afecta al resto del país.

En primer lugar, Zúñiga señala que Heredia cuenta con una amplia oferta educativa, que incluye escuelas, colegios y universidades públicas y privadas. Esto permite que los estudiantes completen su educación y tengan mayores posibilidades de acceder a empleos formales. En contraste, provincias como Puntarenas y Limón, el 55% de la población joven en su mayoría no termina la escuela ni el colegio. “Cuando los jóvenes no completan su educación, las oportunidades de empleo de calidad disminuyen”, declaró el jefe policial.

El 71% de los distritos catalogados como área de mayor desarrollo relativo del país se encuentran en Heredia y San José. En contraste, Limón es la única provincia que no cuenta con distritos en esta categoría. La mayoría de distritos en condiciones desfavorables están en Puntarenas, Limón y Guanacaste, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, elaborado por el Ministerio de Planificación.

En cuanto a la seguridad, Zúñiga menciona que siete de los diez cantones heredianos cuentan con Policía Municipal, cuyo personal realiza patrullajes constantes. Además, existe una fuerte inversión en seguridad y una colaboración significativa entre el sector privado y público. Los empresarios están dispuestos a contribuir con recursos como cámaras de vigilancia cuando sea necesario.

También destaca la cooperación entre las diferentes agencias de seguridad, como el OIJ, la Fuerza Pública, la Fiscalía y los jueces, que trabajan de manera conjunta en investigaciones y allanamientos. Esta coordinación efectiva contribuye a mantener bajos los índices de criminalidad en la provincia.

En la última década la provincia de Heredia solo superó los 50 homicidios en el 2021. Varios de sus cantones suelen cerrar el año sin un solo asesinato Foto: John Durán

Nueve de los 10 cantones heredianos están en la Gran Área Metropolitana (GAM) pero logran sortear la ola homicida que golpea a muchos cantones urbanos como Desamparados, Goicoechea y Cartago. Las reuniones provinciales entre cuerpos de seguridad para analizar el crimen organizado en Heredia revelan menos casos de corrupción por parte de policías judiciales y de la Fuerza Pública, en comparación con otras zonas del país, según Randall Zúñiga.

Menos narcomenudeo

Hace dos años, el OIJ implementó en esta provincia la metodología 3-2-1 para agilizar las acciones contra el narcomenudeo. Esta metodología consiste en tres vigilancias, dos precompras efectivas y un decomiso de droga en un punto específico como requisitos policiales para proceder con un allanamiento. El año pasado se desmantelaron 84 estructuras narcotraficantes, 22 de las cuales estaban en Heredia. Para este año se espera aumentar a 120 los operativos con esta modalidad.

Según el jefe policial, en esta provincia no se espera con ansias la aprobación de leyes en trámite legislativo para reducir la criminalidad, ya que los factores mencionados mantienen el control en la mayoría de las regiones.

Los proyectos de ley en trámite son una respuesta reactiva. “¿De qué sirve a una madre que pierde a su hijo en un homicidio que el OIJ resuelva el caso y encarcele al responsable? ¿De qué sirve a los cinco hijos que se quedan sin padre por un asesinato el hecho de que el OIJ capture al responsable? Esto puede tener repercusiones a largo plazo, pero se necesitan acciones integrales para prevenir delitos de tanta repercusión como estos”, afirmó Zúñiga.

Heredia es el mejor ejemplo de cómo manejar la criminalidad. La presencia policial, el patrullaje, la seguridad con que cuentan numerosos condominios, escuelas y colegios privados e incluso varios parques industriales y tecnológicos contribuyen a esta red de vigilancia.

Caseríos como Guararí, La Milpa son muy pocos en comparación con la cantidad en otras provincias, donde el problema social y la cantidad de búnkeres es mayor.

“Si no enfrentamos los problemas de empleo, educación y crecimiento, esto continuará. No podemos recuperar en 12 meses el debilitamiento policial de muchos años. Por ejemplo la Fuerza Pública no ha aumentado su personal en 10 años”, concluyó.

Un gigante en la provincia más pequeña Copiado!

Sarapiquí es el cantón más grande de Heredia, con 2.140 km², que representa el 80% del territorio provincial de 2.656 km². Es el único de los 10 cantones que está fuera de la Gran Área Metropolitana. Tiene características rurales, completamente diferentes al resto, y se encuentra a más de 80 km de la cabecera de la provincia, tanto así que limita con Nicaragua al norte y con Pococí de Limón al este. Se tarda al menos dos horas en automóvil desde el cantón de Heredia hasta lugares como La Virgen o Puerto Viejo.

Sarapiquí pasó de 15 homicidios en 2022 a 19 en 2023, lo que representó el 40% de los casos provinciales. En Puerto Viejo hubo 11 casos, cinco en Horquetas y tres en La Virgen.

La mayoría de estos asesinatos se atribuyeron al grupo de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, pero al desarticular esta banda, los homicidios por ajustes comenzaron a disminuir. Hasta la fecha, este cantón solo ha registrado un homicidio este año, ocurrido el 1.° de marzo en La Colonia, donde mataron al capataz de una finca y dos mujeres resultaron heridas.