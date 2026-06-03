Crímenes

Hallan enterrado en su propia finca a hombre desaparecido en Santa Cruz

La víctima, de apellido Zúñiga, estaba desaparecida desde el 8 de mayo. Hay dos detenidos.

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Por Yucsiany Salazar
El cuerpo de Luis Diego Zúñiga Piñar estaba enterrado dentro de su finca en Santa Cruz, Guanacaste.
El cuerpo de Luis Diego Zúñiga Piñar estaba enterrado dentro de su finca en Santa Cruz, Guanacaste. (Foto: Tomado de Redes Sociales/Foto: Tomado de Redes Sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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