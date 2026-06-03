Hallan enterrado en su propia finca a hombre desaparecido en Santa Cruz

El cuerpo de Luis Diego Zúñiga Piñar estaba enterrado dentro de su finca en Santa Cruz, Guanacaste.

El cuerpo de Luis Diego Zúñiga Piñar, de 38 años, y desaparecido hace casi un mes, fue hallado enterrado dentro de una finca de su propiedad en Ostional de Santa Cruz, Guanacaste.

Zúñiga había sido reportado desaparecido desde el pasado 8 de mayo en circunstancias poco claras. Sin embargo, las pesquisas orientaron a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la finca de la víctima y allí, en compañía de oficiales de la Policía Municipal, lograron encontrar sus restos.

El ahora fallecido era oriundo de Nicoya, divorciado y sin hijos.

Sospechosos de homicidio en Santa Cruz, Guanacaste. (OIJ/OIJ)

Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron a dos hombres de apellidos Mairena (de 43 años) y Ruiz (de 40 años), quienes figuran como sospechosos del homicidio.

El OIJ no detalló si el cuerpo de Zúñiga presentaba alguna herida.

“Todavía no tenemos ni la causa ni la manera de muerte y estamos desarrollando el proceso de investigación para establecer cuál es el móvil de los hechos”, manifestó Michael Soto, director interino del OIJ.

Guanacaste registra 21 de los 330 homicidios en Costa Rica en lo que va del 2026, según el más reciente informe de la Policía Judicial.