Hombre fue atacado a balazos dentro de un vehículo en Santa Cruz

A las 6:10 a. m. de este viernes, un hombre fue víctima de un violento ataque armado en Santa Cruz de Guanacaste. El reporte ingresó al sistema de emergencias 9-1-1.

La Cruz Roja Costarricense informó de que la víctima recibió múltiples disparos cuando transitaba por el sector de Diria. A la llegada de los socorristas, el hombre, quien permanece sin identificar, ya había fallecido.

En apariencia, el ahora fallecido conducía un vehículo cuando fue interceptado por gatilleros. El hombre murió dentro del automotor, que quedó estacionado en una calle de lastre.

Oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial se apersonaron al sitio. El cuerpo de la víctima fue llevado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Las autoridades iniciaron las pesquisas para esclarecer el caso.