Hallan cuerpo de mujer parcialmente esquelético en potrero de Cartago

Un lugareño halló el cuerpo de una mujer, la noche de este martes, en un potrero cerca de la urbanización Lima 2000, en San Nicolás de Cartago. La escena fue custodiada por oficiales de la Fuerza Pública. Foto:

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, la noche de este martes, en un potrero ubicado cerca de la urbanización Lima 2000, en San Nicolás de Cartago.

Una unidad de soporte básico de la Benemérita institución acudió al sitio únicamente para verificar la condición de la persona.

Según el reporte oficial, a las 7:29 p. m. se ubicó el cuerpo de una mujer adulta, en un terreno situado a unos 100 metros al este y 150 al norte del Ebáis de Lima 2000.

De acuerdo con la información preliminar, los restos estaban parcialmente cadavéricos de la cintura hacia arriba, lo que hace presumir que la muerte habría ocurrido al menos dos semanas atrás.

El hallazgo fue realizado por un lugareño que se encontraba en el potrero y dio aviso a las autoridades.

La escena quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, que asumieron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente para determinar la identidad de la víctima y las causas del deceso.