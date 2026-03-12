Fiscalía confirma condena máxima a tres hombres por atentado contra tiktokers en Parrita

Tingo se ganó el corazón de las seguidoras de Marisol en Tiktok pues se apuntaba a salir en sus videos

Casi tres años después del ataque armado que acabó con la vida de Eliécer Torres León, conocido como Tingo, y que dejó gravemente herida a su pareja Marisol Gómez, ambos creadores de contenido en TikTok, tres hombres fueron condenados por planear y ejecutar el crimen ocurrido en Parrita, Puntarenas.

El tribunal dictó penas que, en conjunto, suman 168 años de prisión contra Jefferson Monterrey Castrillo, Bryner Linares Fernández e Ignacio Herrera Herrera:

Monterrey y Linares recibieron 55 años de cárcel cada uno al ser hallados culpables de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Herrera fue sentenciado a 58 años de prisión por esos mismos delitos y también por tenencia de arma permitida.

Sin embargo, la legislación costarricense establece que la pena máxima de cumplimiento efectivo es de 50 años, de acuerdo con el artículo 51 del Código Penal. Así, el castigo para los tres imputados se reajustaría a ese límite legal.

La investigación de las autoridades vinculó a Herrera como el autor intelectual del ataque. Meses después del crimen, el 9 de marzo de 2024, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron su vivienda en San Rafael de Esparza.

Durante el operativo, los investigadores encontraron varias armas en el clóset de la habitación principal. Aunque no estaban relacionadas directamente con el homicidio, su posesión era ilegal. Entre lo decomisado figuraban un revólver plateado marca Smith & Wesson y otro revólver marca Taurus.

Tras conocer la condena, Marisol Gómez publicó un video en sus redes sociales donde celebró la noticia.

“El 58 tienen que ir a jugar (...) Vieras lo que hemos llorado, yo cumplo años el 8 de marzo y eso es lo mejor que me pudo haber pasado”, comentó, acompañada por su madre.

El origen del conflicto

El caso, denominado TikTokers, se originó por una disputa transmitida en vivo y burlas posteriores en redes. Ignacio Herrera, su pareja y el matrimonio conformado por Eliécer Torres y Marisol Gómez mantenían una presencia activa en esa red social.

La tensión escaló tras una riña en vivo entre las dos mujeres. En dicho episodio, Torres intervino para separarlas, mientras que Herrera fue criticado en redes sociales por no haber actuado de la misma forma.

Según la acusación de la Fiscalía de Quepos, este resentimiento motivó a Herrera a contratar a Monterrey y Linares por un pago de ¢3 millones para ejecutar el asesinato.

Un ataque mortal mientras dormían

El ataque ocurrió la madrugada del 30 de junio de 2023 en Esterillos Oeste. Según se estableció durante el juicio, los sicarios irrumpieron en la vivienda tras forzar la puerta principal mientras las víctimas dormían y abrieron fuego directamente en la habitación.

El testimonio de Marisol Gómez permitió reconstruir los momentos de terror vividos aquella madrugada: cuando los sicarios irrumpieron en la casa, Eliécer se interpuso entre los atacantes y su esposa.

Antes de enfrentar a los sicarios, le pidió a Gómez que se escondiera debajo de la cama. Siguiendo esa instrucción, la mujer trató de resguardarse mientras los agresores disparaban en múltiples ocasiones dentro de la habitación.

Torres recibió siete impactos de bala, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Gómez, aunque logró resguardarse parcialmente, también recibió siete disparos en piernas, glúteos y espalda. La mujer sobrevivió tras permanecer semanas hospitalizada y someterse a cirugías complejas en el útero, vejiga e intestino.

Torres era padre de tres hijos menores de edad de una relación anterior y residía en Esterillos Oeste, la misma comunidad donde fue asesinado.

Tras la lectura del fallo, el tribunal amplió la prisión preventiva para los imputados mientras la condena queda en firme.