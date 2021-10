Familia advirtió a mujer ultimada en Turrialba sobre peligrosa relación con su compañero

Pese a las advertencias de familiares, la mujer optó por seguir con el exconvicto que la Policía busca como sospechoso de asesinarla. Foto: Cortesía famiia.

María Teresa Sancho Luna, de 47 años, trabajó la mayor parte de su vida en lugares de ayuda a personas en condición de vulnerabilidad, como hospicios de huérfanos y albergues, actualmente estaba en uno donde se atiende a mujeres con problemas de adicción a las drogas, en San José. Hace unos años, en esas labores, acompañó a una amistad a una visita en La Reforma, en San Rafael de Alajuela, donde conoció al sujeto de apellidos López Cuadra, que hoy es el principal sospechoso de asesinarla.

El cuerpo de María Teresa fue localizado este lunes en una vivienda alquilada en La Cecilia de Turrialba, a donde se había ido a vivir con ese hombre hace un mes. Tenía heridas de arma blanca, pues al parecer interpuso sus brazos para defenderse. También se le observaron marcas en su cuello de lo que parece ser una asfixia, según los primeros informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hannia Luna Santana, prima hermana de la víctima, afirmó que la mujer había tenido que irse a alquilar esa casa por problemas que tuvo principalmente con la mamá, debido a que no aceptaba la relación que tenía con López. “La última vez que la vi fue hace como 15 días, ella solía pasar a saludarme. Me estaba contando que había tenido un problema con mi tía, porque no le aceptaba al muchacho y por eso se había tenido que ir a vivir a ese lugar. La familia sabía que Erick había matado a alguien (purgó una condena por homicidio) y por esa situación, mi tía no lo quería”, dijo.

[ Cacería de Fuerza Pública y OIJ permitió captura de sospechoso de asesinar a mujer en Turrialba ]

Recordó que María Teresa amaba a sus sobrinos. Ella era la mayor de cuatro hermanos, los cuales también la habían aconsejado sobre el riesgo de la relación con López, de 36 años y origen nicaragüense.

Hannia, quien labora en una tienda en el centro de Turrialba, explicó que su prima tiempo atrás le presentó al exconvicto como su pareja sentimental. La impresión que le causó fue normal, pues dice que parecía ser un hombre humilde, que no hablaba mucho.

Según dijo, María Teresa le había dicho la última vez que si en algún momento ella ocupaba algo se lo iba a pedir personalmente y no a través de su pareja. Enfatizó en que nunca le diera nada a él. No le comentó que tuviera problemas con su pareja. Le dijo que estaba tratando de llevar bien la relación e incluso, como él no trabajaba, le ayudaba en las labores de la casa, tales como lavar la ropa, limpiar y preparar los alimentos.

Añadió que María Teresa interpretaba el problema con su familia como un capricho, aduciendo que no querían verla feliz. Al ver lo ocurrido, Hannia dice que es un golpe que no se esperaba y le toma por sorpresa. “Vemos en las noticias casos de feminicidios y uno lamenta que mujeres se junten con personas que tienen esos antecedentes, pero ahora que lo vivo en carne propia, me pregunto cómo mi prima, sabiendo lo que era, andaba con un hombre así. “No sé cómo la mente humana puede manipular a una mujer de esa manera”, acotó.

María Teresa era soltera y sin hijos. Viajaba de Turrialba a San José para trabajar y desde que terminó sus estudios escolares dejó las aulas para empezar su vida laboral.

El sospechoso de asesinarla, fue capturado en la vía entre Turrialba y Siquirres este mediodía, cuando iba con una caja en la que portaba un foco y otras herramientas, así como las llaves de la vivienda. El hombre había estado preso por homicidio simple, tentativa de homicidio y amenazas agravadas.

Al momento de su captura fue esposado y le colocaron cadenas en los tobillos antes de ponerlo a las órdenes del Ministerio Público.