Encuentran cuerpo de un hombre con varios días de fallecido en Limón

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Fines ilustrativos. Foto: Reiner Montero.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este sábado el hallazgo de un cadáver en la comunidad de Telire, en Talamanca, en la provincia de Limón.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Judicial, se trata del cuerpo de un hombre que, en apariencia, tendría aproximadamente tres días de haber fallecido en ese sector.

El hallazgo se registró la tarde de este viernes 2 de enero, alrededor de las 4:30 p. m., en las cercanías de un río, luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre la presencia de varias personas observando el cuerpo en la zona. Es decir, el suceso habría ocurrido entre el martes 30 y miércoles 31 de diciembre.

“Supuestamente habían personas observado el cuerpo de un masculino en el cauce de este río, por lo que (los agentes) se apersonan al lugar”, detalló el departamento de prensa del OIJ.

A la llegada de los agentes, se procedió con el aseguramiento de la escena y el levantamiento de los restos, los cuales fueron remitidos al Complejo de Ciencias Forenses para confirmar la causa de muerte.

Debido al avanzado estado de descomposición, hasta el momento no ha sido posible confirmar la identidad de la víctima.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades correspondientes.