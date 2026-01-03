Crímenes

Encuentran cuerpo de un hombre con varios días de fallecido en Limón

Las autoridades atendieron una alerta ciudadana en Talamanca, donde fue localizado un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Fines ilustrativos. Foto: Reiner Montero.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CuerpoLimónOIJTalamanca
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.