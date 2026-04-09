Encuentran cuerpo de hombre semicalcinado y con señales de ahorcamiento en cultivo de yuca; OIJ identifica a la víctima

Hombre fue ubicado por trabajador de plantación de yuca. (Imagen de archivo).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) halló semicalcinado el cuerpo de un hombre de apellido Ramírez, de 25 años, en un cultivo de yuca ubicado en Matina, Limón.

Según la Policía Judicial, un trabajador de la plantación dio aviso a las autoridades cerca del mediodía de este jueves, tras hallar al hombre sin vida.

Al llegar al lugar, el OIJ confirmó que la víctima también presentaba una herida contusa en la frente y signos de aparente asfixia por ahorcamiento.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial. El caso se encuentra en investigación.