Crímenes

Encuentran cuerpo de hombre semicalcinado y con señales de ahorcamiento en cultivo de yuca; OIJ identifica a la víctima

Fue hallado por trabajador de la plantación

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Por Sebastián Sánchez
El hallazgo ocurrió en la finca bananera Debasa 5, ubicada en el sector de Duacarí de Guácimo, Limón.
Hombre fue ubicado por trabajador de plantación de yuca. (Imagen de archivo). (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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