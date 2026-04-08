Ataque armado deja un hombre fallecido frente a su vivienda

Hombre fue asesinado en vía pública de Limón. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellidos Viales Barton, de 39 años, fue asesinado la tarde de este miércoles en Corales, en el cantón central de Limón, luego de recibir múltiples impactos de bala.

De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba por la vía pública cuando dos personas, abordo de una motocicleta, le habrían disparado en múltiples ocasiones. El hombre quedó tendido fuera de su vivienda.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Según fuentes policiales, el fallecido tendría orden de captura y contaba con una denuncia por amenazas.