Dos sujetos en motocicleta ejecutan a balazos a hombre frente a pulpería

Hombre se encontraba en su motocicleta frente a una pulpería en Limón. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellidos Casasola Mora, de 59 años, murió la tarde de este lunes tras una balacera ocurrida en la comunidad de Pocora de Guácimo, en la provincia de Limón.

El reporte ingresó a las 2:35 p. m. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hecho se registró cuando la víctima se encontraba sobre su motocicleta frente a una pulpería en Pocora Sur. En ese momento, dos hombres que viajaban en otra motocicleta se acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo sin signos vitales en el sitio.

Oficiales de la Fuerza Pública acudieron a la escena y confirmaron la agresión. Minutos después, personal de la Cruz Roja Costarricense declaró al hombre sin vida

Según los cruzrojistas, la víctima presentaba múltiples impactos de bala en cuello, espalda y costilla.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para la respectiva investigación. Según una fuente judicial, el fallecido registraba antecedentes ante el Ministerio Público; no obstante, serán las instancias correspondientes las encargadas de esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.