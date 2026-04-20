Crímenes

Dos sujetos en motocicleta ejecutan a balazos a hombre frente a pulpería

Hechos ocurrieron la tarde de este lunes, en Guácimo de Limón

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Por Sebastián Sánchez
Una mujer murió tras ser impactada por vagoneta.
Hombre se encontraba en su motocicleta frente a una pulpería en Limón. (Imagen con fines ilustrativos). (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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