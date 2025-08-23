Dos hombres en moto acribillan a joven de 22 años

Un joven de 22 años, identificado con los apellidos Carvajal Murillo, murió la madrugada de este sábado tras ser acribillado a balazos en la urbanización Valle Dorado, en Buenos Aires de Guatuso.
Un joven de 22 años, identificado con los apellidos Carvajal Murillo, murió la madrugada de este sábado tras ser acribillado a balazos en la urbanización Valle Dorado, en Buenos Aires de Guatuso.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.