Dos hombres en moto acribillan a joven de 22 años

Un joven de 22 años, identificado con los apellidos Carvajal Murillo, murió la madrugada de este sábado tras ser acribillado a balazos en la urbanización Valle Dorado, en Buenos Aires de Guatuso.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió cerca de las 12:30 a. m., cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue abordada por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, impactándolo en los hombros y la cabeza.

Carvajal fue trasladado inicialmente al Hospital de Upala y, posteriormente, remitido al Hospital de Liberia, donde falleció alrededor de las 5 a. m., debido a la gravedad de las heridas.

Por el momento no hay personas detenidas y el caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Al jueves 21 de agosto, el país acumulaba 559 homicidios. La provincia con más casos es San José, con 191, seguida de Limón con 114 y Puntarenas con 76.

Del total, 448 fueron cometidos con arma de fuego.

