Doble homicidio en Sardinal: víctimas recibieron disparos en la cabeza y un brazo

La Cruz Roja confirmó que dos personas fueron halladas sin vida tras el ataque armado en Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos.

Un ataque a balazos dejó a dos personas sin vida la noche de este miércoles 13 de mayo en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

La emergencia fue reportada a las 7:19 p. m., cuando la Cruz Roja recibió la alerta sobre dos personas heridas por arma de fuego. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a dos víctimas que ya no tenían signos vitales.

De acuerdo con el reporte preliminar, ambos presentaban heridas de bala en la cabeza y en un brazo.

Además, una tercera persona herida se trasladó por sus propios medios a un centro médico; sin embargo, de momento se desconoce su condición.

Por ahora, se desconocen las identidiades de las víctimas y se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.