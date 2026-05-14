Crímenes

Doble homicidio en Sardinal: víctimas recibieron disparos en la cabeza y un brazo

Una tercera persona herida se trasladó a un centro médici por sus propios medios

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Por Yucsiany Salazar
La Cruz Roja confirmó que dos personas fueron halladas sin vida tras el ataque armado en Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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